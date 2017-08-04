Yere dÃ¼ÅŸen sigarasÄ±nÄ± almak isteyen engelli canÄ±ndan oldu

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AydÄ±nÂ´Ä±n Germencik ilÃ§esinde, yere dÃ¼ÅŸen sigarasÄ±nÄ± almak iÃ§in eÄŸildiÄŸinde dengesini kaybederek akÃ¼lÃ¼ sandalyesiyle birlikte sulama kanalÄ±na dÃ¼ÅŸen engelli hayatÄ±nÄ± boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay, Germencik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã–merbeyli Mahallesi Yaylakuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; akÃ¼lÃ¼ tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki yolda ilerleyen 65 yaÅŸÄ±ndaki engelli Nafiz Can, yere dÃ¼ÅŸen sigarasÄ±nÄ± almak iÃ§in eÄŸildiÄŸi sÄ±rada dengesini kaybetti. AkÃ¼lÃ¼ sandalyesiyle birlikte kanala dÃ¼ÅŸen Can, dÃ¼ÅŸerken kafasÄ±nÄ± da kanalÄ±n beton zemine Ã§arptÄ±.
Nafiz Canâ€™Ä±n akÃ¼lÃ¼ sandalyesiyle birlikte suya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren vatandaÅŸlar yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Ã‡evredekilerin yardÄ±mÄ±yla sudan Ã§Ä±karÄ±lan Canâ€™a mÃ¼dahale eden saÄŸlÄ±k ekipleri engelli vatandaÅŸÄ±n boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Canâ€™Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in Germencik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Ä°HA)
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