YADEM’e yoğun ilgi

Germencik Kent Meydanı Kültür evinde açılışı yapılan 60 yaş ve üstü yaşlılara hizmet verecek olan Yaşlı Danışma Merkezi’ne (YADEM) ilgi oldukça yoğun olurken, bir haftada 135 yaşlı sorununu iletti.Proje için özel olarak Japonya’dan gelen ve alanında Uzman Hiroshi Nakajıma Germencikli yaşlılarla birebir ilgilenerek biyolojik yaş ölçümlerini yaptı.

Sonrasında Kent Meydanında yaşlılarla egzersiz harekeleri yapan Nakajima, Germenciklileri doğru beslenme, doğru egzersiz hareketleri hakkında bilgilendirdi.

Nakajima daha sonra bu sürecin ardından uygulanması gereken program hakkında bilgiler verdi.

Gerontoloji bölümü kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan’ın da katıldığı programda 2 gün boyunca Kent Meydanı’nda yaşlılar için çalışmaların devam edeceği ve sadece yaşlı bireylerin değil evlerinde yaşlı bireyler olan ailelerinde sorunlarını çözüme kavuşturma yolunda YADEM’in kendilerine destek olacağını söyledi.

Başkan Akın, “Uzun süre üzerinde hassasiyetle çalışmalar yaptığımız projemizi hayata geçirdik. 1 haftada da 135 yaşlımız YADEM’e başvurarak sorunlarını Gerontolog Sıla Ayan hanımefendiye ilettiler. Her yaşlımız ile birebir ilgilenen ekip Arkadaşımız Gerontolog Ayan, uygulanması gereken program hakkında kendilerine bilgiler verdi. Yaşlılığa bağlı olarak 60 yaş ve üzeri tüm Germencikliler Yaşlanmanın Biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda tüm alanlarının incelenmesi adına bu hizmetten faydalanabilecekler. Daha evvelde bahsettiğimiz gibi sadece buraya gelen yaşlılarımız değil evlerinden çıkamayacak olanlara da hizmeti götürmek istiyoruz ve götürüyoruz. Yine bu hizmeti evlerinde yaşlı bireyler olan ve sorun yaşayan ailelerde alabilecekler” dedi.