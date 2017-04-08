Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Nisan 2017
Asayiş, Germencik

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler polisle çatıştı

Aydın’da polis tarafından takip edildiklerini fark eden iki şüpheli Germencik ilçesinde yakalanmamak için polisle çatıştı. Polis şüphelilerden birini yakalarken diğerinin arandığı bildirildi.
Aydın’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde aldığı bir ihbarı değerlendiren polis, 77 plakalı bir aracı takibe aldı. Aydın’dan İzmir istikametine seyreden aracın sürücüsü ve yanındaki diğer şüpheli takip edildiklerini fark edince Germencik Park Mahallesi 7 Eylül Caddesi’ne girip izlerini kaybettirmek istedi. Burada da polislerin önceden tertibat aldığını gören şüpheliler önce yol kenarındaki bir araca çarptı, ardından şahıslardan biri araçtan inerek kendilerini takip eden polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri silah çeken şahsı etkisiz hale getirip yakalarken, diğer şüphelinin ise mahalle aralarına kaçtığı öğrenildi.
Olaydan sonra araçta yapılan aramada bir adet uzun namlulu silah ile elektronik malzemeler ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden birinin polise çektiği silah ise caddenin ortasında ele geçirildi. Olaydan sonra araç içerisinde ve çevrede olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılırken çalışma süresince bölge güvenlik çemberinde tutuldu.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği, gözaltına alınan şahsın ise sorgulandığı öğrenildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi
Share

BENZER HABERLER

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Söke’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Söke’de uyuşturucu tacirlerine darbe

UMURLU’DA YANGIN

UMURLU’DA YANGIN

Kıskançlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kıskançlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’da ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Aydın’da ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Nazilli’de otomobilin çarptığı yaşlı bisikletli ağır yaralandı

Nazilli’de otomobilin çarptığı yaşlı bisikletli ağır yaralandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Yarın 04/08 80%
Yağmur
Genel Olarak Açık. En yüksek 19°C. Rüzgâr KB, 15 - 30 km/saat.
Açık
Yarın 04/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 5°C. B rüzgâr KD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7326

  • Euro

    3,9558

  • BIST

    88.497

  • Altın

    150,6009

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE