Samandan otel yaptılar

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan Sirem ve Jason Noble çifti, çimento ve tuğla kullanmadan Aydın’da bir ilki gerçekleştirerek samandan butik otel inşa etti.

İngiltere’de tanışıp evlenen ve 21 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan Türk Sirem ve Avustralyalı Jason Noble çifti hayatlarında bir değişiklik yapmaya karar verip, hem kendilerinin konaklayacağı, hem de misafirlerini ağırlayacakları bir butik otel yaptılar.

Bunun için Aydın’ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir arazi satın alarak inşaata başlayan çift, samandan, tamamen doğal, yazın serin, kışın sıcak tutacak malzemelerle butik oteli inşa ederek dikkatleri üzerlerine çektiler.

İngiltere’de yayın yapan televizyon kanalları için belgesel çekimi de yapılan otelin önümüzdeki bir ay içinde açılması planlanıyor.

Simer Noble, projelerini yapmak için bölgede birçok yeri gezdiklerini samandan butik otel yapmak için en uygun yerin Aydın’ın Germencik ilçesi olduğunu belirterek, otelin olduğu yerin Aydın ile İzmir arasında kalan bölgenin antik çağdaki adı, İyonya ismini verdiklerini söyledi.

Noble çifti Türkiye’nin samandan yapılmış ilk butik oteli olduğunu iddia ettikleri yapının birçok bölgedeki antik kentlerin tam ortasında bulunduğunu ifade ettiler.

Simer Noble, üç senedir Türkiye’de yaşadıklarını belirterek, “Daha önce İngiltere’de yaşıyorduk. Türkiye’ye dönmemizin nedeni kendi işlerimiz çok stresliydi. Ben hukukçuydum, İngiltere’de başka bir alanda çalışıyordum. Türkiye’ye dönmeye karar verdik. İşlerimizi bıraktık, oradaki birikimimizle buraya geldik ve bundan sonra Germencik’in Hıdırbeyli Mahallesi’nde yaşamak istiyoruz” dedi.

Yaptıkları binanın doğal malzemelerden olduğunu ifade eden Simer Noble, “Saman balyası ve ahşaptan yapılan bir bina. Beton temel üzerine oturuyor ama binanın yapımında hiçbir çimento bazlı malzeme kullanılmadı. Çünkü doğal olmasını istedik. Saman balyasının özelliği çok iyi bir izolasyon malzemesi, kerpiç ev gibi ve şu anda içeriye girdiğinizde içerisi buz gibi. Buraya küçük bir turistik tesis kuruyoruz. Bu yöreyi seçmemizin diğer bir nedeni de burası tam on tane ören yerinin ortası, burası eski İyonya’nın merkezi. Buradan on dakika uzakta Magnesia var. Örneğin yarım saat ötede Efes, Tralles, Milet, Priene gibi antik şehirlerin tam ortasında bir yer. Biz buraya tarih ve doğa turizmi yapacak olan insanları çekmeye çalışacağız, amacımız bu. Ve böyle otantik bir bina yaptık ki, doğayla iç içe olmak isteyen insanlar böyle saman balyasının ne olduğunu da anlasınlar” ifadelerini kullandı.

Jason Noble ise İngilizce olarak yaptığı açıklamada, “İşe girişmeden önce bu konuda çok televizyon programı izledik. Belki oradan aklımıza geldi böyle bir bina yapmak” dedi.

Jason, İngiltere’den Türkiye’ye gelip yaşamayı tercih etmesinin sebebini ise “Yemek çok güzel, hava çok güzel, toprak çok güzel, insanlar çok güzel sorun yok. Ben burada çok mutluyum” diye açıkladı. (İHA)