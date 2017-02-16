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16 Şubat 2017
Germencik, Kültür Sanat

‘Ruh Öküzüm’ Germenciklilerle buluştu

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tiyatro etkinlikleri kapsamında ‘Ruh Öküzüm’ adlı tiyatro oyunu dün akşam Germencik Belediyesi Konferans salonunda seyirci ile buluştu.

Katılımın yoğun olduğu tiyatro oyunu Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz tarafından 2 perdede gösterime sunuldu.

Erkan Karadeniz’in yazdığı 2 kişilik komedi oyununda salonda kahkahalar yer alırken ‘’Ruh Öküzüm’’ adlı Oyuna Germencik halkı büyük ilgi gösterdi.
Ruh Öküzüm adlı oyunda Tuğçe Karabayır’ın oyun içerisinde sergilediği performansı ve çocuk karakteri izleyiciden büyük alkış alırken, Yaklaşık 300 kişinin izlediği Oyun sonunda, oyunun yazarı Erkan Karadeniz Germenciklilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy tarafından oyunculara çiçek verilirken seyirciyle hatıra selfiesi çektirdiler. (İHA)

 

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