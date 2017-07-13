Ortaklar’da Üst Yapı Çalışmaları Tam Gaz

Germencik Belediyesi, 2017 yılında Ortaklar Mahallesinde parke çalışmalarına devam ediyor.

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ortaklar Mahallesi Karakaya Sokakta parke taşı döşemesi ve istinat duvar çalışması ile mahallelinin takdirini topluyor.

Germencik Belediyesinin yetki alanları içerisinde bulunan Karakaya sokak sakinlerinden Hafit Akçay, “Germencik Belediye Başkanı Sayın Ümmet Akın, mahallemizde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile komşularımızın ve bizlerin takdirini topluyor. İstenen her şeyde birebir Başkanımız bizimle muhatap oluyor ve isteklerimize yetkisi dahilinde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yaklaşımından dolayı mahalle sakinleri adına söz alıyorum ve Başkanımız sayın Ümmet Akın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, “Ortaklar mahallemizde yapılan parke çalışmalarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar dahilinde üzerimize düşeni zaten yapmak görevimiz. Bu bilinçle çalışmalarımıza Ortaklar Mahallesi Karakaya Sokakta devam ediyoruz. 2017 yılında yapmayı planladığımız yol çalışmalarımızı ilk 6 aylık dilimde neredeyse tamamladık. Buda ekip çalışması ile gerçekleşiyor. Ekiplerimiz planlamamız haricinde bulunan noktalarda ve aciliyet gerektiren noktalarda alışmalarını sürdürecekler. Daha gelişmiş büyüyen dev Germencik için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 7 Eylül mahallemizde Ramazan Bayramı öncesinde başladığımız asfaltlama çalışmasını bayramdan önce bitirdik. Şimdi Ortaklar Karakaya Mahallesinde yaklaşık 1700 m2 parke taşı döşeme ve istinat duvarı örme işlerini tamamlamak üzereyiz. Mahalle sakinleri için şimdiden hayırlı olsun” dedi. (İHA)