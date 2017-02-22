ORTAKLAR EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ PROJESİ TANITILDI

Ortaklar Eğitim Tarihi Müzesi Restorasyon Projesi tanıtımı yapıldı.

1944 yılında Ortaklar Köy Enstitüsü adı ile inşa edilen ve Ortaklar Fen Lisesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren okul içerisindeki tarihi alan ve binalar Aydın Valiliği öncülüğünde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destekleme Programı kapsamında restore edilecek.

Kahve Bahane’de düzenlenen proje tanıtım toplantısına; Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Yücel Mavi, Tansel Sarayköylüoğlu, Vahit Çopur, Alaaddin Yalçınkaya, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yardımcı, GEKA Uzmanı Mustafa İlhan, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile birlikte okul yetkilileri katıldılar.

770 bin 669 lira bütçe ile 24 ayda tamamlanacak olacak Ortaklar Eğitim Tarihi Müzesi Restorasyon Projesi’nin tanıtım toplantısında ilk olarak katılımcılara proje ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi izletildi.

70 YILLIK EĞİTİM TARİHİ SERGİLENECEK

Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yücel Mavi, Ortaklar Fen Lisesi’nin deposunda bulunan 70 yıllık eğitim materyallerinin, müzenin yapılmasıyla birlikte gün yüzüne çıkacağını söyledi.

Mavi; “Türkiye’nin 70 yıllık eğitim tarihinin gelişim sürecini gözler önüne serecek olan tarihi müze yapıldığı zaman depoda bulunan materyaller sergilenecek.” dedi.

EKONOMİK ANLAMDA DEĞER KATACAK

Daha sonra konuşan, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yardımcı’da Ortaklar’a kazandırılacak olan bu projenin Aydın’a ekonomik anlamda değer katacağını düşündüğünü ifade etti ve; “Germencik’te böyle bir projenin yapılması çok güzel. Ortaklar kavşak bir noktada bulunması nedeniyle özellikle Anadolu Öğretmen Lisesi daha sonra orada bulunan antik kentlerimiz, ilimize de ekonomik anlamda bir değer katacaktır diye düşünüyorum. Bu bir tanıtım toplantısıydı ve bunun hemen icraata geçirileceğine canı gönülden inanıyorum. Okul Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu alan Ortaklar’ın eğitim tarihine yakışmayan bir görüntü arz ediyordu. Birinci derecede sit alanı olması nedeniyle bir tuğla dahi koyamıyorduk, şu anda bunu bilen insanlarla bir aradayız burada. Onların katkılarıyla Ortaklar Fen Lisesi Türkiye’de tanınan bir lise haline gelecektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda son olarak GEKA Uzmanı Mustafa İlhan’da projeyle ilgili olarak; “Ortaklar Fen Lisesi içerisinde bulunan tescilli yapılardan öncelikle lojmanların devamında diğer yapıların restore edilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, doğru işlevlendirmelerle müze, atölye gibi alanlara dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm faaliyetleri için yerleşkenin ve özellikle binaların, mekanların önemi vurgulanmış olacaktır. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemini belgeleyen araç gereçler ve diğer malzemelerin tespit ve tasnifleri yapılacak, bilimsel envanterleri çıkarılacak.

Belirlenen binaların en gelişmiş yöntemler kullanılarak müzeye dönüştürülmeleri ve ürünlerin sergilenmesi sağlanacaktır. Bu restorasyonla birlikte kültür turizmi bakımından yerli ve yabancı turistlerin yöreye ve okula ziyaretleri sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de eğitim tarihine ilişkin müze sayısının az olduğuna dikkat çeken İlhan; “Ortaklar Fen Lisesi arazisindeki dört lojmana ilişin projenin önemi yadsınamayacak kadar değerli. Projenin en önemli hedefi, Aydın ilindeki 176 bin 479 öğrenci ve 13 bin 69 öğretmendir. Ortaklar Eğitim Müzesi, laboratuar ve atölye hizmeti görecek.” dedi.

Proje tamamlandıktan sonra Ortaklar Eğitim Tarihi Müzesi yöre sakinlerine de tanıtılacak.