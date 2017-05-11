Muzaffer Ä°zgÃ¼, Germencik 2. KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi

Germencikâ€™te 9 MayÄ±s 2017 gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan 2. KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Usta EdebiyatÃ§Ä± yazar Muzaffer Ä°zgÃ¼ Germencikâ€™te sÃ¶yleÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ege Sanat Platformu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan eserlerin sergilenmesi ile son bulan Ã§alÄ±ÅŸtayda saat 13:00 da usta sanatÃ§Ä± Muzaffer Ä°zgÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÃ¶yleÅŸi ile Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸine ve yazarlÄ±ÄŸa nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. SanatÃ§Ä± yÄ±llar Ã¶nce arkadaÅŸÄ± Nedim sayesinde gittiÄŸi Adana Halkevi KÃ¼tÃ¼phanesinde okuduÄŸu ilk kitap olan â€˜Define AdasÄ±â€™ isimli kitap ile hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini dile getirdi. Kendisine sorulan sorulara Ä°zgÃ¼ tÃ¼m samimiyeti ile cevaplar verdiÄŸi sÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸtaydan ayrÄ±ldÄ±.

2. Germencik KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde SanatÃ§Ä±lar 3 gÃ¼n boyunca yaptÄ±klarÄ± eserleri kapanÄ±ÅŸ sergisi ile sundular. Adnan Menderes Ãœniversitesi MÃ¼zik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyelerinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Karma Konser ile 2. Germencik KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± sona erdi.

Germencik Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœmmet AkÄ±n, “Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±mÄ±zÄ±n bu yÄ±lda amacÄ±na ulaÅŸmasÄ± bizleri mutlu etti. GeliÅŸime aÃ§Ä±k Germencik iÃ§in gerÃ§ekleÅŸen bu Ã§alÄ±ÅŸtay bundan bÃ¶yle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda daha renkli olacak. Åžimdiden 3’Ã¼ncÃ¼ KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. KatÄ±lÄ±mÄ± ile bizleri mutlu eden Ege Sanat Platformu sanatÃ§Ä±larÄ±na ve Germencik halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum” dedi. (Ä°HA)