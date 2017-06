İlek pazarı canlandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde incirin olgunlaşması için ilek almak ve satmak için gelen üreticiler pazarı canlandırdı.

Dünyada incir üretiminde söz sahibi olan Aydın’da incir meyvesinin olgunlaşabilmesi için en önemli rolü oynayan ilek kurulan pazarlarda satılıyor. Kilosu 5 TL ile 10 TL arasında değişen ilekler pazardan satın alındıktan sonra incir ağaçlarına asılıyor.

Aydın’da incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Germencik’te ilekleme sezonu boyunca her gün sabah, akşam kurulan ilek pazarı aynı zamanda bölgede ekonomik hareketliliği de sağlıyor. Pazarda gün boyu yoğunluk yaşanıyor.

Germencik Bozköy’den ilek satıcısı Abdurrahman Karazor, ileğin içindeki sineğin incirin olması için gerekli olduğunu ifade ederek, “Buradaki sinek çıkıp incir meyvesinin üzerinde gezmediği takdirde, incir olgunlaşmıyor. Ondan dolayı bahçeye ağaçlara asılıyor. Ve incirin olmasına sebep oluyor. Günlük belirleniyor bunun fiyatı, 5 TL ile 10 TL arası değişiyor fiyatı. Bol olduğu zaman beş liraya kadar düşüyor, kıt olduğu zaman on liraya kadar çıkıyor. Germencik ve köylerde, belirli yerlerde pazar yerleri oluşuyor. Ortaklarda pazar yeri oluşuyor. Bu pazar yerine çiftçiler toplayıp getiriyorlar. İncirin olgunlaşmasına bir ay kala, herkes ilek almak ve satmak için pazara iniyor. Bu şekilde bu döngü devam ediyor. İlek olmazsa kesinlikle incir olmaz, top dediğimiz incirin kaba hali dibine dökülür” dedi.

2008 deki ilek yokluğundan dolayı oluşan krizde Türkiye’nin her yerinden ilek geldiğini söyleyen Karazor, “Adıyaman’a kadar buradan ilek toplamaya giden oldu. Antalya’dan Denizli’den her yerden buraya ilek geldi. İlek kıt olduğu zaman üretici yani bahçeci nerede varsa orada arayışa giriyor” dedi.

Germencikli ilek satıcısı Salih Yılmaz ise ilek işinin zahmetli bir iş olduğunu belirterek “Zor bir iş. Millet geliyor 3 lira diyoruz, 2 lira olmaz mı diyor. Olmaz çünkü ellerimizin halini görüyorsunuz. İnanın ki gittiğimiz yol çok uzun. 200-250 kilometre günlük yol yapıyoruz” diye konuştu. (İHA)