Heykeltıraşlığa soyunan köylünün başarısı görenleri şaşırtıyor

Aydın’ın Germencik İlçesine bağlı Selatin Köyü Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Saffet Akçakoca, boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı heykeltıraşlık işinde profesyonel oldu. Ünlü Filozof Sokrates’in mermerden heykelini yapan Akçakoca, stres atmak için mermer heykel yaptığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre; Selatin Köyü’nde doğup büyüyen ve çalışmak için zaman zaman gurbete çıkan Saffet Akçakoca tarım işlerinden elini ayağını çekince köyde boş oturmaktan sıkılınca heykeltıraşlığa soyundu. Mermer kütleleri köye getirip yontmaya başlayan Saffet Akçakoca’yı ilk zamanlar şaşkınlıkla izleyen köylüler ortaya çıkan heykelleri görünce gözlerine inanamadı. Sanata siyaset karışmaması için hiçbir ünlü ve siyasinin heykelini yapmayan Akçakoca, belli süre sevdiği kişilerin heykellerini yapıp hediye etti.

Küçüklüğünden bu yana bu tür çalışmalara ilgi duyduğunu ancak çocukluğunda okuma olanağı olmadığı için hayalini gerçekleştiremediğini belirten Saffet Akçakoca, “Küçüklüğümde mermerden yapılma heykellere çok ilgi duyardım. Ne içimdeki bu merakı kimseye söyledim ne de okuyabildim. İlkokulu bitirdikten sonra çiftçilik yaptık. Yaş ilerleyip çalışmayı bırakınca içimde kalan heykeltıraşlığı hobi için yapmaya başladım. Yaptığım heykeli görenler oldukça beğeniyor. Sevdiğim kişilerin heykellerini yapıp hediye ettim. Ancak sanata siyaset bulaşmaması için siyasilerin heykelini yapmadım. Zamanında meslek edinseydik belki güzel şeyler yapardık ama yaş geçtikten sonra olmuyor” diyerek gençlerin yetenekli oldukları alanda zaman kaybetmeden kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. (İHA)