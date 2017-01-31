Germencik’teki Çaydanlık Kafe hizmet kalitesini artırdı

Germencik Belediyesi tarafından Ekim ayında açılışı yapılan Türk Burcu Yaşam Alanı içerisinde bulunan ve Germencik Belediyesi tarafından işletilen Çaydanlık Kafe’de kahvaltı servisi başladı.

Birçok yiyecek yarışmalarında derece elde eden aşçı Sevinç Bozkurt’un hazırladığı tamamı el yapımı serpme kahvaltıda köy yaşamının lezzetleri modernlikle buluştu. Germencik ilçesine ait ürünlerin kullanıldığı, peynir ve sebzenin dışındaki tüm ürünleri ev yapımı olan serpme kahvaltı zengin börek çeşitleri ile de büyük beğeni topluyor.

İstasyon Mahallesi’nde konumlandırılan ve içerisindeki çocuk parkı, basketbol sahası, satranç, düğün salonu, kız kulesi ile bölgede birçok ihtiyacı karşılayan Türk Burcu Yaşam Alanındaki Çaydanlık Kafe’de serpme kahvaltı döneminin başladığını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Germencik hem köy hem de şehir hayatının odak merkezi haline gelecek. Göreve geldiğim günden bu güne hep daha yaşanabilir Germencik nasıl olur bunun çabasını gösterdik. Hizmetlerimiz vatandaşımız hak ettiği yaşam standartlarına kavuşana dek devam edecek. Bu kapsamda açılışını yaptığımız Türk Burcu Yaşam Alanı Kompleksinin içine, serpme kahvaltı servisi ve öğleden sonra çay keyfi yapmak isteyen vatandaşlarımız için kek, poğaça, börek çeşitlerini de bulunduğu bir Kafe açtık. İnsanların kaliteli zaman geçirmesini ve ortak yaşam alanlarında buluşmasını hedefleyen bir belediye olarak birçok tesisi vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Bu kapsamda açtığımız Çaydanlık Kafe’de umuyorum ki vatandaşlarımız hoş vakit geçirebilecek. Germencik halkı çok daha fazlasını hak ediyor. En iyisi olana dek buradayım ve halkımızın hizmetindeyim” dedi.

Tamamen Organik Çok Farklı Bir Menü

Çaydanlık Kafe’de 30’a yakın ürünün misafirlerle buluşacağını belirten kafenin aşçısı Sevinç Bozkurt, severek çalıştığı mutfakta başta incir, zeytin, zeytinyağı gibi birçok ürününün bulunduğunu belirterek şöyle konuştu; “Serpme kahvaltı menüsünde peynir, tereyağı gibi tüm ürünleri köylülerimizden alıyoruz. Domates, biber ve yeşillikleri de kendi bahçemizden toplarken, zeytin, reçel, çemen de el yapımıdır. Aydın’da inciri kuru meyve olarak tükettiğimizden dolayı kahvaltıya incir reçeli koymuyorum. Yaptığım keklere kuru meyve ve ceviz de ekleyerek kahvaltı menüsüne ekledim. Menümüzde sucuklu yumurtanın yanı sıra kesikli yumurta pişirmeyi de tercih ediyorum, bu da yöremizin bir parçası. Ayrıca Adana yöresine ait ‘Adana Güzeli’ dediğimiz tarçınlı kurabiye, kıymalı ve ıspanaklı börekleri de ekleyerek zengin bir menü oluşturduk. Kuru biber ve yöremizdeki topraklardan topladığımız domatesleri kuruttuktan sonra içerisine bir miktar zeytinyağı ve ceviz koyarak farklı bir sos da oluşturduk. Yöresel kahvaltımız ile tüm misafirlerimiz konuk ederek bu eşsiz tatları, tatmalarını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)