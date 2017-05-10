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10 MayÄ±s 2017
Germencik, KÃ¼ltÃ¼r Sanat

Germencikâ€™te Konsere BÃ¼yÃ¼k Ä°lgi

Germencik Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± etkinliÄŸi Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸen konserde Germencikliler Ala Cazz grubunun konserine bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi.
ÃœÃ§ gÃ¼n sÃ¼recek olan 2. Germencik KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™nÄ±n ilk gecesinde Ala Cazz grubu Kent MeydanÄ± KÃ¼ltÃ¼r Evi Ã¶nÃ¼nde sahne aldÄ±. Germencik halkÄ±nÄ±n konsere ilgisi oldukÃ§a yoÄŸundu. Ã‡eÅŸitli etkinliklerle sÃ¼recek olan Ã§alÄ±ÅŸtay 11 MayÄ±s 2017 saat 16â€™da gerÃ§ekleÅŸecek sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile son bulacak.
Konserde grubun solisti sergilediÄŸi yÃ¼ksek performans ile Germenciklilerin bÃ¼yÃ¼k beÄŸenisini alÄ±rken, ilk bÃ¶lÃ¼mde seslendirdiÄŸi TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄŸi performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci bÃ¶lÃ¼mde de TÃ¼rk Sanat MÃ¼ziÄŸi ile meydanda bulunan vatandaÅŸlarÄ± coÅŸturdu. SanatÃ§Ä± sÄ±k sÄ±k ÅŸarkÄ± aralarÄ±nda Germencikli vatandaÅŸlara seslenerek â€œBir ilÃ§e Belediyesinin yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlikleri gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± bulduk, Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi dahi bu kadar gÃ¼zel etkinlikler yapmÄ±yor. Belediye BaÅŸkanÄ± sayÄ±n Ãœmmet AkÄ±nâ€™Ä± buradan can-Ä± gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±ymetini bilmeniz tek temennimdirâ€™â€™ dedi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Germencik 2'nci KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± baÅŸladÄ±
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