GERMENCİK’TE ÇOCUK TİYATROSU

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Germencik Belediyesi Miniklerle Buluşmaya Devam Ediyor
Germencik Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında; Ömer Faruk Yıldırım’ın yönettiği ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen “Sevgi Tohumları” tiyatrosu, tüm öğrencilere 3 ayrı seansta sahnelendi.
Pedagojik danışman, Adnan Menderes Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Nilay Konduz Kutbay’ın tavsiye ettiği Sevgi Tohumları adlı oyunda; anaokul ve ilkokul çocuklarına, yaşamlarında sevgiyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlatmakta.