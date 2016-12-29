GERMENCİK’TE ÇOCUK TİYATROSU

Germencik Belediyesi Miniklerle Buluşmaya Devam Ediyor

Germencik Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında; Ömer Faruk Yıldırım’ın yönettiği ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen “Sevgi Tohumları” tiyatrosu, tüm öğrencilere 3 ayrı seansta sahnelendi.

Pedagojik danışman, Adnan Menderes Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Nilay Konduz Kutbay’ın tavsiye ettiği Sevgi Tohumları adlı oyunda; anaokul ve ilkokul çocuklarına, yaşamlarında sevgiyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlatmakta.

Yaklaşık yedi yüz çocuğun izlediği, eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyun, müzik ve dekoruyla güzel bir atmosferi çocuklarla buluşturarak, keyifli saatler yaşattı. (HABER MERKEZİ)