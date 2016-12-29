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29 Aralık 2016
Germencik, Kültür Sanat

GERMENCİK’TE ÇOCUK TİYATROSU

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Germencik Belediyesi Miniklerle Buluşmaya Devam Ediyor
Germencik Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında; Ömer Faruk Yıldırım’ın yönettiği ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen “Sevgi Tohumları” tiyatrosu, tüm öğrencilere 3 ayrı seansta sahnelendi.{CAPTION}
Pedagojik danışman, Adnan Menderes Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Nilay Konduz Kutbay’ın tavsiye ettiği Sevgi Tohumları adlı oyunda; anaokul ve ilkokul çocuklarına, yaşamlarında sevgiyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini anlatmakta.{CAPTION}

Yaklaşık yedi yüz çocuğun izlediği, eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyun, müzik ve dekoruyla güzel bir atmosferi çocuklarla buluşturarak, keyifli saatler yaşattı. (HABER MERKEZİ)

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