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18 Mart 2017
Germencik, Güncel

Germencikliler ‘Türkülerle Çanakkale’ programıyla duygulandı

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü 18 Mart Çanakkale Zaferinin 102 nci yılında Germenciklilere duygu dolu anlar yaşattı.
Germencik Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen geceye yaklaşık 300 kişi katıldı. Türkülerle Çanakkale destanının anlatıldığı gecede Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterisinin ardından, Ses sanatçısı Tülay Özer sahne aldı. Ramazan Erdoğan şefliğinde Germencik’lilere duygu dolu anlar yaşatan sanatçılara gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümmet Akın Tülay Özer’e teşekkür ederken anlattığı hikayeler ve söylediği türküler dolayısı ile ayrıca teşekkür etti. Başkan akın ‘’18 mart bizim zaferimiz, Dedelerimiz, Atalarımız geri dönmeyi hiç düşünmediler, düşmanda imkan vardı Bizde ise İmân, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bizler için canını seve seve feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Zaferimizin 102. Yılında da halen düşmanlar çevremizde kol geziyor. Unutulmasın ki Türkler bu düşmanlara hiçbir zaman geçit vermedi ve vermeyecektir. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Bu gece gerçekleşen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Gecenin sonunda ise 43 üncü Alay 1. Tabur 1. Bölük yemek kumanyasında bulunan üzüm hoşafı geceye katılanlara ikram edildi. (İHA)

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