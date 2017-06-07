GERMENCİK’Lİ YAŞLILAR YADEM’İN AÇILIŞINI YAPTILAR

Germencik Belediyesi tarafından yapılan Yaşlı Danışma ve Eğitim Merkezi (YADEM) Germencikli yaşlıların da katılımı ile gerçekleşti.

Germencik Kent Meydanı’nda Kültür Evi Binası’nda kurulan Yaşlı Danışma ve Eğitim Merkezi yaşlılara olduğu kadar gençlere de hizmet verecek.

Türkiye’de bir ilke imza atarak Yaşlı Danışma ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçiren Yaşlı dostu Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Bir milletin yaşlıları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur.” dedi.

Germencik’te yaşayan yaşlılar, 60 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara sağlık, yaşlanma, sosyal sorunlar, psikolojik destek, gerontolojik değerlendirme ve takip, yaşlı hakları, sosyal hizmet modelleri adına danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir merkezin Germencik’e kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Ümmet Akın’a teşekkür ettiler.

“AYDIN EMEKLİ ŞEHRİ”



Açılış töreni öncesinde konuşan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Germencik’te 115 bin 500 civarında 65 yaş üzerinde yaşlımız bulunmaktadır. Germencik ve Aydın’ın geneli de böyle. Yüzde ellisi 50 yaşın üzerinde bir il olmuş. Emekli şehri olmuş. Okullardaki öğrencilerimizden başlayıp onların farkındalık zekasını, üretken akıllarını kullanmaları için onlara başlatmış olduğumuz bir projemiz var. Bunun da devamını şimdi siz kıymetli yaşlanmaya devam eden genç arkadaşlarımızla beraber devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ, YAŞLILARI SOSYAL YAŞANTININ İÇİNE DAHİL ETMEK”

Akın; “Burada umutsuz olmamamız gerekiyor, fiziki ve moralimizi daha iyi, bilinçli bir şekilde yaşamın devam ederek gitmesini sağlayacak bir yaşlılık merkezi oluşturduk. Burada Gerantoloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Bey’in ve Japonya’dan gelen kıymetli hocamızla birlikte bundan sonra Germencikli 50 ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın gerçekten kendilerinin inanmalarını istediğimiz bir gerçek bundan sonra yalnız değilsiniz. Burada şunu yapmak istiyoruz, amacımız, sizleri sosyal yaşantının içine dahil etmek.” dedi.

“ALZHEİMER MERKEZİ KURACAĞIZ”

Başkan Akın, ayrıca Alzheimer Merkezi ‘de oluşturacaklarını belirterek; “Germencik İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte daha güzel olacak. Biz sizin yanınızdayız, siz de bizim yanımızdasınız. İnsanımız çok kıymetli çok değerli. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Akın’ın konuşmasının ardından 18 yıldır Türkiye’de çalıştığını belirten Japonyalı Dr. İkuko Murakami ise Germencik’te sağlıklı yaşlanma projesinin başlamasına çok sevindiğini ve bu projenin daha güzel gelişim göstereceğine inandığını söyledi.

“TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR PROJE”

Son olarak konuşan Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan da; “Yaşamak isteyen yaşlanmak zorundadır.” diyerek; “20’nci yüzyılın bize bıraktığı en büyük miras hiç şüphesiz ki, uzun ömürdür. Yeryüzündeki bütün toplumlar istisnasız hızla yaşlanıyor. Bilimsel araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları iyi değerlendiren toplumlar geleceğe daha umutla bakabileceklerdir. Gerçekleri göz ardı edenler yaşlanma ve yaşlılığa sırtını dönen toplumlarsa gelecekte çok büyük sosyal problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Bugün burada hayata geçirdiğimiz Germencik YADEM projesi kapsamında ileriye dönük birbirinden farklı bir çok projenin Germencik’te hayat bulduğunu ve insanların gönlüne dokunduğunu göreceksiniz. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi hizmetle yükümlü olduğu insanların gönlüne dokunmaktır. Bu vesileyle ben kendimi burada mutlu hissediyorum. Bu proje Türkiye için örnek bir proje olacaktır.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Yaşlı Danışma ve Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelasını Germencikli yaşlı vatandaşlar ile birlikte kesti.