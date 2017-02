Germencikli miniklerden Başkan Akın’a teşekkür

Eğitime verdiği destek ile her geçen gün öğrencilerin ve Germenciklilerin gönlünü kazanan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a Mursallı Şehit Mehmet İlköğretim Okulu öğrencileri teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl okul ziyaretlerinde Şehit Mehmet İlkokulu Müdürü Orçun Ozan tarafından Başkan Akın’a Voleybol ve Basketbol sahalarının eksikliğinden bahsetmişti. Müdür Ozan “Okulumuzun Basketbol ve Voleybol sahasının yetersiz olması ve bakımdan geçmesi gerekiyordu. Öğrencilerimizin çok büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Başkanımız okulumuza sahip çıkarak yardımlarını esirgemedi, kendisine bu yardımlarından ve eğitime verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında öğrencilere yaptığı desteklerle okumayı ve okulu sevdirmek için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyleyen Başkan Akın ‘’Ziyaretlerinden dolayı Okul müdürümüz Orçun Ozan ve velilerimizin yanı sıra minik ziyaretçilerime de teşekkür ediyorum. Eğitimin her anında ve her sıkıntıda elimizden geleni yapmak Germencikli bir belediye başkanı olarak ve Germencik Belediyesi olarak bizlerin görevi’’ dedi.

Minik Ziyaretçi Başkan Akın’ın Koltuğunda Poz Verdi

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirilirken Şehit Mehmet İlkokulu öğrencilerinden Tuğra Yüzüak’ın erkek kardeşi Efe Buğra Yüzüak’ın boyunun kısa olması sebebiyle masadan gözükmediğini fark eden Başkan Akın minik ziyaretçisini kendi koltuğuna oturtarak poz verdi.

Okul Müdürü Orçun Ozan ise eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Akın’a öğrenci velileri ile birlikte çiçek vererek teşekkürlerini iletti. (İHA)