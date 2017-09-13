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13 Eylül 2017
Germencik, Spor

Germencik kent meydanında satranç var

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkı sağladığı, Zeybek Satranç Kulübünün ve Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) organize ettiği “Sokakta Satranç Var” etkinliği 14 Eylül’de Germencik Kent Meydanı saat kulesi önünde gerçekleştirilecek.
Federasyonun yaptığı göre, tüm ülkeyi satranç tutkusunda birleştirmeyi hedefleyen etkinlik, katılımcılarına 81 il, 913 ilçe ve köylerde, açık havada satranç oynama keyfi yaşatacak. Etkinliğe Germencik Belediyesi’de destek vererek Kent Meydanında satranç severleri misafir edecek.
Satranç severleri, Germencik Kent Meydanında “şah mat mücadelesine” davet eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Germencik’te, satranç sevgisini hızla büyütmek istiyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvasında bölgemizin çeşitli il ve ilçelerinde satranç severleri Germencik’te misafir etmiştik. Bu daha farklı bir etkinlik ve okul öncesinde her yıl planlanan bir organizasyon. Satranç sporu barış, centilmenlik, analiz, mücadele ve strateji demek. Dünyaya farklı pencerelerden baktıran bir bilgelik sporu. Yapılan bu etkinliklerle satrancın her an, her yerde sevilen bir spora dönüştürmek için Belediye olarak bizler de imkanları değerlendirmek istiyoruz. Satranç sevdalılarının buluştuğu bu etkinlikler büyük ilgi görüyor ve çok keyifli görüntüler ortaya çıkıyor. Eğitim yılı öncesinde düzenlenen bu organizasyonda Germencikli satranç severleri Kent Meydanı saat kulesi önünde satranç oynamaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Satranç sevgisini yansıtan renkli görüntülerin Türkiye satranç federasyonu tarafından belirlenen #sokaktasatrançvar etiketi ile Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılabilecek. (İHA)

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