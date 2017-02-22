Germencik için sanat projesi imzalandı

Eğitime verdiği önceliklerle bilinen Germencik Belediyesi ‘Germencik İçin Sanat’ projesi kapsamında hobi ve meslek edindirme kurslarını açıyor.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yardımcı ve Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topal ile imzalanan “İş Birliği Protokolü” ile “Germencik İçin Sanat Projesi” kapsamında hobi ve meslek edindirme kursları başlıyor. Germencik Kent Meydanında bulunan Türk Kültür Evi’ne müracaatların alınacağı kurslar 6 Mart Pazartesi faaliyete girecek.

Vatandaşların sosyal faaliyet alanlarını genişletmek ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak için bu tür projelere her zaman açık olduklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; “Germencikli vatandaşlarımızın hem ellerinde mesleklerinin bulunmasını hem de ek gelir sağlayacak alanların oluşturulması adına çalışmalar yapıyoruz. Şimdilik Pastacılık Kursu, İngilizce Kursu, Akıl Oyunları Kursu, Hızlı Okuma Kursu, Tiyatro Kursu, El Sanatları Kursu, Aşçılık Kursu, Resim Kursu ve Konservatuara Hazırlık Kurslarını faaliyete geçirdik. Toplamda 9 branştan oluşan kurslarımız sizlerden gelecek olan taleplere göre imkanlar dâhilinde farklı alanlarda da açılacak. İnsanlarımızın hobinin yanında gelire dönüştürebilecekleri konulara yönelik kurslar açmaya gayret ediyoruz. Sizlere belediye olarak bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Gelişen ve değişen Germencik için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Şimdiden kurslarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diyorum” diye konuştu.

Yoğun başvuru taleplerinin olduğu ve Germencik Belediyesi Türk Kültür Evi’nde başlayacak olan kurslar için son başvuru tarihi 15 Mart’ta bitiyor. (İHA)