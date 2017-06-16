Germencik Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Germencik Belediyesi, belediyeye borcu olan kişilerin taksitli yapılandırma imkanının faydalanması çağrısı yaptı.

27 Mayıs günü Resmi gazetede yayınlanan “7020 sayılı kanun ile Bazı alacakların yeniden yapılandırılması, Bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun” kapsamında borçlarda yeniden yapılandırmalar başladı. Yayımlanan 7020 sayılı kanun ile vatandaşlar Germencik Belediyesi’ne olan borçlarını da yapılandırabilecek.

Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Germencik Belediye başkanlığı olarak 7020 sayılı kanuna istinaden borçlarınızı yeniden yapılandırıyoruz. Bazı alacakların yeniden yapılandırılabilmesine dair kanun kapsamında Belediyemize olan kira, idari para cezaları, maden katkı payları haricinde bulunan emlak, çevre temizlik ve reklam ilan borçlarınızı yapılandırarak çıkan 7020 sayılı kanuna göre ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Yapılandırmalar için başvurular başlamış olup 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Ödemeler 2 ayda bir, 6 taksit, 9 taksit, 12 taksit ve 18 taksit olacak şekilde düzenlenmektedir. Tüm halkımıza duyurulur” denildi. (İHA)