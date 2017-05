Germencik Belediyesi’nden Sanal Tur Hizmeti

Germencik Belediyesi, 360 derece sanal tur projesi ile ilçenin birçok farklı noktadan çekilen panoramik görüntülerini hizmete sundu.

Germencik Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 360 derece sanal tur ile belediyenin hizmet binasının yanı sıra Türk Kültür merkezi, Türk Burcu Yaşam Alanı, Park Restaurant, parklar, gezi alanları tarihi ve kültürel anlamda geçmişin izlerini taşıyan Magnesia alanı, Selatin Anıt ağacı, Çarıklar mesire alanı ve Çarıklar göleti, İmam evi, Kanlı Bahçe Şehitliğini bilgisayar, tablet ya da telefonlardan izlenebiliyor ve gerçekten ordaymış hissini yaşatıyor. Ayrıca izleyenler belediyenin hizmet birimleri dışında Germencik’in tarihi noktalarını ekran başından gezerek bilgi sahibi olabiliyor.

Proje ile kullanıcılar dünyanın her yerinden internet aracılığı ile Germencik ilçesinin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerlere hızlı, güncel ve güvenilir bir şekilde ulaşabileceğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “360 derece sanal tur uygulaması ile herkes, Germencik hakkında bilgi edinebilecek ve oturdukları yerden Germencik’i gezebilecekler. Kısa sürede ilçemize kazandırmış olduğumuz Türk Burcu Yaşam Alanı, Türk Kültür Evi, Belediye Hizmet Binamız, Kent meydanı projelerimizi sanki o ortamdaymış gibi gezebilecekleri bu çalışmayı her belediyenin yapması gerektiğini düşünüyorum. İlçemizi ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turistlere ve Germencik’i özleyen gurbetçiler için yapılan bu çalışma ile ziyaretçilerimizin ilçemize gelmeden evvel gidip görmesi gereken noktaları buradan göstermek istedik. Kurumsal web sitemiz www.germencik.bel.tr üzerinden, Germencik ilçesindeki hizmete açık tesislerimizi, tarihi ve turistik güzellikleri ekran başında gezebilecekler” dedi.

Hazırlanan sanal turun her sahnesinde havadan ve yerden çekimlerle yapılan çalışma dikkat çekerken, bu çalışma diğer ilçelere de örnek olacak gibi görünüyor. (İHA)