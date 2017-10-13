Germencik Belediyesi’nden Aşure Hayrı

Germencik Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Kent Meydanında Aşure hayrı gerçekleştirildi.

Aşure etkinliğine Germencikliler yoğun ilgi gösterirken, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’da bizzat aşure dağıtımında yer alarak vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Başkan Akın “ Bu ay bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bu ay içinde ortaya çıkan tarihi hadiselerden de ibret almalıyız, birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız. Aşure gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının yanında paylaşımın da en güzel örneklerinden biri. Bu nedenle bizde bu etkinliği önemseyerek gerçekleştirdik. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ortak yaşadığımız Muharrem ayının hayırlı olmasını ve aşure hayrımızın kabul olmasını diliyorum. Bilindiği üzere Muharrem ayında 10 Peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Vatandaşlarımıza da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, dostluğun, yardımlaşmanın, gereğini burada bir defa daha hatırlayalım istedik” dedi. (İHA)