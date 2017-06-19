Germencik Belediyesi 7 Eylül Mahallesi’ni Asfaltlıyor

Germencik Belediyesi 2017 yılında hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara 7 Eylül Mahallesiyle devam ediliyor.

2017 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği yol ve parke çalışmaları sonrasında ASKİ tarafından 8 aydır su borularının yenileme çalışması bir türlü bitmeyen 7 Eylül Mahallesi sakinleri kış aylarında büyük sıkıntılar yaşamıştı. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Uzun zamandır programımızda olan 7 Eylül mahallesi artık Ramazan Bayramı öncesinde yollarına kavuşuyor. Yaklaşık 8 aydır ASKİ’nin alt yapı çalışmalarını bitirmemesi mahalle halkını ve bizleri mağdur etti. Uzun aradan sonra geçtiğimiz hafta mahallemizde çalışmalarını tamamlayan ASKİ’nin ardından ekiplerimiz 7 Eylül mahallesinde hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı ve bayrama kadar inşallah 7 Eylül Mahallesi modern asfalt çalışmaları bitmiş olacak. Yoğun geçen kış şartlarında maalesef mahalle halkımız perişan oldu. Aslında çalışmamız şimdiye kadar bitmiş olacaktı ve ekiplerimiz programlamalarına farklı mahallelerde devam edecekti. Elektrik kablolarının zemin altına alınması kısa bir sürede bitse de maalesef ASKİ mahallemizdeki programlamayı aksattı ve bizi de bu konuda mahalle halkımıza verdiğimiz sözden dolayı mağdur etti. Defalarca gerçekleştirdiğimiz yazışmalar sonunda 1 hafta içerisinde bitmesi gereken çalışmayı ASKİ 8 ayda zorla da olsa bitirdi. Mahallemizde Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir asfaltlama çalışması yapılacak” dedi

“Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek İçin Çalışıyoruz”

7 Eylül mahallesinde gerçekleşen asfalt çalışmalarını yakından takip eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Çarıklar Mahallesinde yapımında sona yaklaşılan bir diğer projeyi de yerinde inceledi. Başkan Akın, yapımında sona yaklaşılan proje hakkında şunları söyledi: “Yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalarımız her mahallede titizlikle devam ediyor. Çarıklar mahallemizde Kültürel mirasımız Selçuklu mimarisinin izleri olan ve Belediye Hizmet Binası, Kültür Evi gibi yapımını tamamladığımız bir diğer projemiz de İmam Lojmanı ve okuma evi. İmam lojmanı projemiz yaşam alanı düzenlemesi sonrası bitiyor. Bu projelerimizle birlikte planlayıp eyleme geçtiğimiz 9 projemizin açılışını bayrama kadar gerçekleştireceğiz. Amacımız her zaman yenilikçi olmak, yaşam kalitesi artan, gencinden yaşlısına tüm Germencik için çalışmak” (İHA)