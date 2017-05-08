GERMENCİK 2. KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayı 9 Mayıs 2017 Salı günü gerçekleşecek.

Resim, Hat sanatı, el işlemeleri, ahşap oyma, Kaligrafi, Ebru sanatı ve çeşitli konserlerle gerçekleşecek çalıştayda ayrıca 7’den 70’e herkesin katılabileceği ve dereceye girenlere de çeşitli hediyelerin verileceği resim yarışması da bu yıl yapılacak.

2’nci Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Ümmet AKIN; ‘’Sanata ve Sanatçıya verdiğimiz önemi bir kez daha sergilemek adına geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kültür ve Sanat Çalıştayı’mızın bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Çeşitli etkinliklerin de olacağı çalıştayımızda Türk Dili ve Edebiyatı’nın Usta ismi Muzaffer İzgü’nün yanı sıra bir çok sanatçı kıymetli hocalarımız ile Germencik halkını buluşturacağız. Yine bu çalıştayda çeşitli konserler de gerçekleşecek. 3 gün sürecek çalıştayımızın açılışını 9 Mayıs’ta Kent Meydanı Kültür Evi’mizin önünde gerçekleştireceğiz ve tüm halkımızı 2’ncisini gerçekleştireceğimiz Kültür Sanat Çalıştayı’mıza bekliyoruz.’’ dedi.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sanat Çalıştayı 9 Mayıs 2017 salı günü saat: 11.00’de düzenlenecek kokteyl ile başlayıp 3 gün sürecek.

(FİLİZ DİNDAR)