Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
26 Nisan 2017
Eğitim, Germencik

Ekrem Çifci İlkokulu öğrencilerinden Germenciklilere müzik ziyafeti

Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri uzun zamandır aldıkları bağlama kursunun ardından Aydın ve ilçelerinde müzik şölenine başladı.
İlk olarak Germenciklilere türkü dinletisi yapmak üzere tren beklerken Aydın Garında bulunan yolculara bir sürpriz hazırladılar. Daha sonra Germencik kent Meydanı Kültür Kafe önünde yaptıkları mini konsere Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve Germencikli vatandaşlar da katıldı.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın keyifle dinlediği konser sonrası çocuklara gösterdikleri ekip çalışması ve gayretlerinden dolayı birer kitap hediye etti. Başkan Akın, “2000’li yılların milenyum çağı çocukları diye adlandırdığımız, Sanal gençliğimizin yaptığı bu vizyoner çalışmadan dolayı başta Okul müdürümüz, Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi kutluyorum. Büyük Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın bu yaptığı çalışma takdire şayen, dinlerken keyif aldığım bu dinleti sonrası geleceğin yönetici adaylarına kurdukları takım ve yaptıkları takım çalışması sonrası birer kitap hediye etmek istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük bir organize ile daha da çok kişiye bu güzel konseri dinletebiliriz’’ dedi.
Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri Başkan Akın’a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası Kanlı Bahçe Şehitliğini ziyaret ederek yine tren ile Aydın’a döndü. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Üniversiteliler Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında eğitim verdi
Share

BENZER HABERLER

40 YIL GEÇTİ. UNUTMADIK…

40 YIL GEÇTİ. UNUTMADIK…

DUBLE YOLLAR, HAVA ALANLARI, FALAN FİLAN…

DUBLE YOLLAR, HAVA ALANLARI, FALAN FİLAN…

GAZZE YANARKEN…

GAZZE YANARKEN…

PANDORANIN KUTUSU, ASLINDA SİSTEMİN KUTUSU MU?

PANDORANIN KUTUSU, ASLINDA SİSTEMİN KUTUSU MU?

KOOPERATİF İŞLETMELER DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR

KOOPERATİF İŞLETMELER DAHA İYİ BİR DÜNYA KURAR

HİTABET: AHLAK VE EDEP DİLİDİR

HİTABET: AHLAK VE EDEP DİLİDİR

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Çarşamba 04/26 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C.
Açık
Çarşamba 04/26 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C. Rüzgâr DGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5801

  • Euro

    3,9030

  • BIST

    94.522

  • Altın

    145,9079

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE