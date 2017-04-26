Ekrem Çifci İlkokulu öğrencilerinden Germenciklilere müzik ziyafeti

Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri uzun zamandır aldıkları bağlama kursunun ardından Aydın ve ilçelerinde müzik şölenine başladı.

İlk olarak Germenciklilere türkü dinletisi yapmak üzere tren beklerken Aydın Garında bulunan yolculara bir sürpriz hazırladılar. Daha sonra Germencik kent Meydanı Kültür Kafe önünde yaptıkları mini konsere Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve Germencikli vatandaşlar da katıldı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın keyifle dinlediği konser sonrası çocuklara gösterdikleri ekip çalışması ve gayretlerinden dolayı birer kitap hediye etti. Başkan Akın, “2000’li yılların milenyum çağı çocukları diye adlandırdığımız, Sanal gençliğimizin yaptığı bu vizyoner çalışmadan dolayı başta Okul müdürümüz, Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi kutluyorum. Büyük Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın bu yaptığı çalışma takdire şayen, dinlerken keyif aldığım bu dinleti sonrası geleceğin yönetici adaylarına kurdukları takım ve yaptıkları takım çalışması sonrası birer kitap hediye etmek istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük bir organize ile daha da çok kişiye bu güzel konseri dinletebiliriz’’ dedi.

Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencileri Başkan Akın’a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası Kanlı Bahçe Şehitliğini ziyaret ederek yine tren ile Aydın’a döndü. (İHA)