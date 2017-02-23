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23 Şubat 2017
Germencik, Güncel

Efeler kupalarını Başkan Akın’a hediye etti

Aydın’da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları yarışmasında 1 incilik ve 4 üncülük kupalarını kazanan Germencik Şehit Cafer Efe Yörükler ve Zeybekler Gençlik Spor Kulübü 2 kupayı da Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a hediye etti.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, neredeyse her organizasyonda Belediye olarak Germencik’lilere destek vermeye devam ediyor. Germencik’te faaliyetlerini sürdüren, Kamuran Güler’in başkanlığını yaptığı Şehit Cafer Efe Yörükler ve Zeybekler Gençlik Spor Kulübü geçtiğimiz hafta Aydın’da düzenlenen yarışmalarda kazandıkları 2 kupayı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a hediye ederken teşekkürlerini sundu. Kamuran Güler; ‘’Başkanımız her zaman bizlere destek oluyor ve her türlü organizasyonlarımızı bizim kadar ilgi ile ve yakından takip ediyor. Kendisine bu konuda teşekkürlerimizi sunmak ve kazandığımız kupaları hediye etmek için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım Ali Sözer ve Ali Güler ile birlikte bir ziyarette bulunduk’’ dedi.
Kupaların kendisine hediye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Akın ise, ‘’Bizler üzerimize düşeni gerek şahsım gerek Germencik Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Dernek Başkanımız ve Yönetim kurulu üyelerine bu düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Aydın’da gerçekleşen Yarışmada 1 incilik ve 4 üncülük kupasını kazanan derneğin diğer üyelerini ve ekibi de ayrıca tebrik ediyorum. Germencik’te yaşamını sürdüren yörüklerimizin ve Germencikli Vatandaşlarımızın kültürlerimizi yaşatmak adına yaptıkları her girişimin de yanlarında olacağımızı her defasında dile getiriyorum, bu tür faaliyetlerde de desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.
Germencik belediye başkanı Ümmet Akın, Şehit Cafer Efe Yörükler ve Zeybekler Gençlik Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. (İHA)

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