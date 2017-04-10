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10 Nisan 2017
Germencik, Kültür Sanat

‘Deli Bayramı’ Germencik’te beğeni topladı

Germencik Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen ‘Deli Bayramı’’ tiyatro oyunu, büyük ilgi gördü. 
Aydın Sanat Etkinlikleri Merkezi (ASEM) tarafından ‘Deli Bayramı’ adlı tiyatro oyunu Germencik Belediyesi konferans salonunda sahnelendi.
Germencik Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro oyununa, Germencikli tiyatro severler büyük ilgi gösterdi.
Çok sayıda vatandaşın izlediği oyunda deyim yerindeyse salon dolup taştı.
Oyun sonunda sahneye gelerek teşekkür eden tiyatro sanatçısı Ali Aslan ve ekibi oyunlarına devam edeceklerini ve Germencik Halkının gösterdiği bu ilgiden dolayı en yakın zamanda farklı bir oyun ile tekrar Germenciklilerle buluşmak istediklerini dile getirdi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Germencikli vatandaşlarımızı gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle gündelik hayatlarından biraz olsun uzaklaştırmak istedik. Kültür Sosyal İşler müdürlüğümüz gerçekleşen bu etkinliklerde çok çalışıyorlar. Müdürlük çalışanlarımıza ve müdürümüze yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin farklı yönlerden devam edeceğini de belirtmek isterim’’ dedi.
Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkerim Topçu ise, oyun sonunda sanatçılara çiçek verirken sahnelenen oyundan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve ASEM sanatçılarına tek tek teşekkür etti. Topçu; Kültür Sosyal İşler müdürlüğü tarafından bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. (İHA)

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