‘Deli Bayramı’ Germencik’te beğeni topladı

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Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Germencikli vatandaşlarımızı gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle gündelik hayatlarından biraz olsun uzaklaştırmak istedik. Kültür Sosyal İşler müdürlüğümüz gerçekleşen bu etkinliklerde çok çalışıyorlar. Müdürlük çalışanlarımıza ve müdürümüze yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimizin farklı yönlerden devam edeceğini de belirtmek isterim’’ dedi.
Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkerim Topçu ise, oyun sonunda sanatçılara çiçek verirken sahnelenen oyundan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve ASEM sanatçılarına tek tek teşekkür etti. Topçu; Kültür Sosyal İşler müdürlüğü tarafından bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. (İHA)