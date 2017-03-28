CHP Germencik ilÃ§e yÃ¶netiminden Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na ziyaret

Germencik CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet BozdaÄŸ, YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri, CHP KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Fatma AltÄ±ntaÅŸ ve CHP GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Zeynel Karanfil AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nu makamÄ±nda ziyaret etti.

BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nu ziyaret etmekten dolayÄ± Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirten BozdaÄŸ, BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir olarak Germencikâ€™e bÃ¼yÃ¼k hizmetlerde bulunmaktadÄ±r bÃ¼tÃ¼n halkÄ±mÄ±zÄ±n memnuniyetlerini ve teÅŸekkÃ¼rlerini iletmeye geldiÄŸini ifade etti.

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, CHP Germencik Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti ifade ederek, â€œBiz BÃ¼yÃ¼kÅŸehir olarak halkÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya, yeni hizmet ve projeler Ã¼retmeye devam edeceÄŸiz. Destekleriniz ve nazik ziyaretiniz sebebi ile Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorumâ€™â€™ dedi.

CHP KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Fatma AltÄ±ntaÅŸ AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na AtatÃ¼rk yazÄ±lÄ± kolye hediye etti. (Ä°HA)