Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı yol hamlesine Germencik’te devam ediyor.

Germencik’te toplam 20 bin metrekare alan üzerinde üst yapı yenileme ve asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Germencik’te bugüne kadar 46 bin metre içme suyu, 6 bin 500 metre yağmur suyu, 11 bin metre kanalizasyon hat çalışması yaptı ve 12 adet sondaj kuyusu açtı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik’te çalışmaları yerinde inceledi.

Germencik ilçesi’nin 7 Eylül Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, Arpacıoglu Caddesi, Değirmencik Caddesi ve Kurt Dereli caddelerinde mevcut parke taşı sökülüp yerine sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Kaliteli sıcak asfalt kaplama ile sürücülerin trafikteki sürüş kalitesini arttıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik’te çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar il geneli ve Germencik ilçesine yapılan hizmetler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)