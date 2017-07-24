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24 Temmuz 2017
Germencik

CEMEVİ TARTIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

KIZILCAPINAR’A CEMEVİ YAPILACAK
Germencik Belediyesi tarafından Kızılcapınar Mahallesi’nde yapılması planlanan ve kamuoyunda bazı tartışmalara neden olan Cemevi projesinde son nokta konuldu.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın basın mensupları aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na gönderdiği; “Büyükşehir ile iş birliğine hazırım” talebi karşılık buldu.
CEMEVİ YAPILIYOR
Geçtiğimiz hafta birbiri ardına yapılan açıklamalar ile gündeme gelen ve Kızılcapınar Mahallesi’nde yapılması planlanan Cem Evi projesini seçim vaatlerinde bulunduğu için ısrarla yapmaya çalışan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın en son gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Büyükşehir ile iş birliğine hazırım, yeter ki hemşehrilerimiz mağdur olmasın” diyerek basın açıklamasında bulunmuştu. Bu sese kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Evrim Karakoz basın mensupları aracılığı ile yapılan haberlerde Kızılcapınar’a Cem Evi yapacağını duyurdu.
“AMACIMIZ, HALKIMIZI MUTLU ETMEK”
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Başkan Ümmet Akın; “Bizim seçim vaatlerimizi yerine getirmek görevimizdir. Halkımızı mutlu etmek asıl amacımızdır, bunu biz kendi bünyemizde veya başka kuruluşlar aracılığı ile yapabiliriz, yeter ki hemşehrilerimiz mutlu olsun. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hizmet etmek veya hizmeti getirebilmek adına girişimlerde bulunmak bizim görevimiz. Halkımız için her türlü hizmeti vermeye hazırız. Sayın Çerçioğlu’nun bizi duyup bizim önerimizi hayata geçirmek istemesi ve bu projeyi ele alması Kızılcapınar halkını olduğu gibi beni de çok mutlu etmiştir. Projenin bir an evvel yapılmasını temenni ediyorum, Evrim Karakoz ve Özlem Çerçioğlu Cem Evi yapmaya söz veriyorlarsa ben de teşekkür ediyor ve saygı ile eğiliyorum.” dedi.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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