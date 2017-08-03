Büyükşehir Germencik’te Çalışmaları Yoğunlaştırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmalarına Germencik’te de aralıksız olarak devam ediyor.

Bu çerçevede ilçede yoğun çalışma programı uygulayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli mevkilerinde asfalt kaplama, yol bakım ve onarım çalışmaları ile altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2017 yılı asfalt kaplama programı dâhilinde ilçenin işlek güzergâhlarından olan Ziya Gökalp Caddesi, Arpacıoğlu Caddesi ve Kurtdereli Caddesi’ninde çalışmalarını tamamladı. Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 Eylül Mahallesi Değirmencik Caddesi’nde yürüttüğü toplam 3 bin 850 metrekare alanı kapsayan asfalt döküm çalışmalarında sona yaklaşıyor. Öte yandan Ziya Gökalp, Arpacıoğlu, Kurtdereli ve Değirmencik caddelerinde toplamda 2 bin 200 metrekare kaldırım yapımına başlanacak.

Altyapı faaliyetlerini; planlanan çalışmaların dışında vatandaşlarla birebir koordinasyon sistemi ile yürüten ASKİ ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri hızlıca değerlendirip çözüme ulaştırıyor. Bu çerçevede Germencik Karaağaçlı Mahallesi’nde yaşanan yağmursuyu sorununa el atan ekipler yapılan 550 metrelik beton büz çalışması yaptı. Karaağaçlı Mahallesi sakinleri “Aşırı yağışlarda yaşanan su birikmesi sebebi ile çocukların okula gidip gelirken büyük sorun yaşıyordu, bunun yanında o güzergâhta tarla bahçeye gidip gelmek büyük çileydi, ASKİ’ye başvurduk gelip çözdüler” dedi.

40 yıllık içme suyu boruları değişti

Germencik’te yürütülen eş zamanlı bir diğer çalışma ise Ortaklar Yeşiltepe Mahallesi’nde tamamlandı. Özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatan ekipler 40 yıl önce yapılan içme suyu borularını yeniledi. Yapılan çalışmalar sonucu revizyona uğrayan borular hem uzun ömürlü hem de artan nüfusa yetecek kapasitede olacak şekilde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yol ve ASKİ çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Germencik sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ifade ettiler. (İHA)