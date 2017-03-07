Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
07 Mart 2017
Germencik, Güncel

Başkan Akın’dan Kadınlar Günü Mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Akın, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. Bugün gelinen noktada Anadolu kadınları iş hayatı, eğitim, sağlık, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmiş, çağdaş Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyet’in en büyük teminatı olmuştur. İslam dini ile birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri almıştır. Kadının konumundaki bu değişiklik, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ifade edilmektedir. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek sevgili Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed, hanımlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi, saygı ve anlayış göstermiştir. Günümüzde Türkiye’de hanımlarla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak, kadın hakları ve şiddet konusunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Kadınların karşılaştıkları diğer sorunlar, toplumun genel eğitim düzeyinin yükselmesi ve kadınlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik yaşamda etkinliklerinin daha da artmasıyla ortadan kalkacaktır. Bu vesileyle kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek, tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "Bu Yetkilerle İnsan Değil Melek Seçseniz Diktatör Olur"
Share

BENZER HABERLER

Başak Koleji Türkiye yarı finallerinde

Başak Koleji Türkiye yarı finallerinde

Atatürk için yola çıkan bisikletçi kadınlardan Özakcan’a ziyaret

Atatürk için yola çıkan bisikletçi kadınlardan Özakcan’a ziyaret

Efeler’de Çanakkale Şehitlerini Anma At Yarışları yapılacak

Efeler’de Çanakkale Şehitlerini Anma At Yarışları yapılacak

Didimli öğretmeni AKUT kurtardı

Didimli öğretmeni AKUT kurtardı

AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

Ayvalık’ta deve güreşleri bahar havasında gerçekleşti

Ayvalık’ta deve güreşleri bahar havasında gerçekleşti

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6798

    • Euro

      3,8910

    • BIST

      90.814

    • Altın

      144,1350

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE