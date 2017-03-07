Başkan Akın’dan Kadınlar Günü Mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akın, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. Bugün gelinen noktada Anadolu kadınları iş hayatı, eğitim, sağlık, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmiş, çağdaş Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyet’in en büyük teminatı olmuştur. İslam dini ile birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri almıştır. Kadının konumundaki bu değişiklik, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ifade edilmektedir. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek sevgili Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed, hanımlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi, saygı ve anlayış göstermiştir. Günümüzde Türkiye’de hanımlarla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak, kadın hakları ve şiddet konusunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Kadınların karşılaştıkları diğer sorunlar, toplumun genel eğitim düzeyinin yükselmesi ve kadınlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik yaşamda etkinliklerinin daha da artmasıyla ortadan kalkacaktır. Bu vesileyle kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek, tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi. (İHA)