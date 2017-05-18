BaÅŸkan AkÄ±n’dan 19 MayÄ±s MesajÄ±

Germencik Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœmmet AkÄ±n, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj ile kutladÄ±.

BaÅŸkan AkÄ±n; “19 MayÄ±s 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemalâ€™in Samsunâ€™a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ile baÅŸlayan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesi, TÃ¼rkiye tarihinin en Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan biridir. Kahraman halkÄ±mÄ±zÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele, gÃ¶sterdiÄŸi cesaret ve fedakarlÄ±k neticesinde kurulan TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin geleceÄŸi Gazi Mustafa Kemal tarafÄ±ndan genÃ§lerimize emanet edilmiÅŸtir. Gazi Mustafa Kemalâ€™in, Ulusal KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olan 19 MayÄ±s 1919â€™u GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± olarak ilan etmesi, TÃ¼rkiye genÃ§liÄŸine duyduÄŸu gÃ¼venin bir gÃ¶stergesi olarak tarihte yerini almÄ±ÅŸ ve her yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku ile kutlanmaktadÄ±r. AtatÃ¼rk bu gÃ¼veni GenÃ§liÄŸe Hitabesinde de dile getirerek, ‘Ey TÃ¼rk GenÃ§liÄŸi! Birinci vazifen, TÃ¼rk istiklalini, TÃ¼rk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kÄ±ymetli hazinendir’ diyerek vurgulamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu baÄŸlamda genÃ§lerimizin kabiliyetleri, dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri, cesareti, duygularÄ± ve coÅŸkularÄ±yla Ã¼lkemizi koruyup muhafaza edeceklerine olan inancÄ±mÄ±z sonsuzdur. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, geleceÄŸe emin adÄ±mlarla ilerlerken yegane temsilcilerimiz olan genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ± en iÃ§ten dileklerimle kutluyor, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mÃ¼cadele veren baÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere tÃ¼m ÅŸehit ve gazilerimizi sevgi, saygÄ± ve minnetle anÄ±yorum” dedi. (Ä°HA)