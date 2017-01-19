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19 Ocak 2017
Ekonomi, Germencik

Başkan Akın işadamlarını ağırladı

Aydın Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AY-SİAD) Başkanı Özen Gündüz ile yönetim kurulu üyeleri, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ı makamında ziyaret etti.
Mart ayı içerisinde AY-SİAD tarafından gerçekleştirilecek olan “Bana Şehitlerimi Anlat Projesi” hakkında Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a bilgiler veren AY-SİAD Başkanı Gündüz, Germencik Belediyesi ile ticari ve sosyal tüm projelerde sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.
Aydın Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, “Öğrencilerimizin Liderlik ve yönetici vasfını geliştirecek olan kitaplar hediye edeceklerini ve Germencik ilçesinin kalkınması ve büyümesi açısından tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda AYSİAD ile işbirliği içerisinde olup, birlikte projeler geliştirmeye özen gösterdik” dedi. (İHA)

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