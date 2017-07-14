AKIN’IN İDDİASI: “CEM EVİ YAPIMINA ÇERÇİOĞLU TAŞ KOYDU”

Aydın Büyükşehir Meclis toplantısında yapılan görüşmelerde Germencik Belediyesi sınırlarında bulunan muhtelif köylerdeki kadastro boşluklarının Büyükşehir Belediyesi’ne geçsin isteminin, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın yapacağı projelere engel olduğu iddia edildi. Aydın Büyükşehir Meclis toplantısında yapılan görüşmelerde Germencik Belediyesi sınırlarında bulunan muhtelif köylerdeki kadastro boşluklarının Büyükşehir Belediyesi’ne geçsin isteminin, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın yapacağı projelere engel olduğu iddia edildi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “İlçemizde zamanında kadastro boşluğu olarak bulunan tescil harici araziler vardı. Katıldığımız Büyükşehir Meclis Toplantısında Özlem Çerçioğlu tarafından bu arazilerin Büyükşehir adına tescil edilmesi maddesi görüşüldü. Bizim projelerimizin olduğu bu yerlerin belediyemiz tarafından kullanılması için ihtisas komisyonuna itirazda bulunduk. Tescil ancak tapu kadastro tarafından ya da mahkemeler tarafından verilir Aydın Büyükşehir Belediyesi böyle bir yetkiye sahip değildir. Bu konuda gerekli itirazlarda bulunduk. Tasfiye listesinin içinde bulunan Kızılcapınar Mahallesinde 7 bin 700 m2 lik bir meydan vardı, burada cem evi yapacaktık. Meclis toplantısında da Kzılcapınar’da ki meydana cem evi yapacağız niye devralıyorsunuz dedik. Hiçbir cevap alamadık. Aydın Büyükşehir Belediyesi yine Germencik Belediyesinin yapacağı projelere taş koydu. Cem evi yapmamızı ve vatandaşlarımıza hizmet vermemizi engelledi. Cem evini kabul etmedi ve orası meydan olarak kalacak dedi. Bu konuda gerekli tüm işlemlerimizi başlatıyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek ve projelerimize devam etmek için yargı çabamız devam edecek.” diye konuştu.

(HABER MERKEZİ)