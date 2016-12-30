AKIN’DAN YENİ YIL MESAJI

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akın, yeni yıl mesajında şunları söyledi:

“2016 yılını geride bıraktığımız bu günlerde ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan kanlı terör olayları sonucu hayatlarını kaybeden sivil ve askerlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin üzüntülerini yürekten hissetmekteyiz. Bu yıl yaşadığımız elim olayları bir daha yaşamamız ümit ve beklentisi ile yeni yılda geleceğe olan inancımızı ve umutlarımızı yitirmeden Germencik’imiz için her zaman daha iyisini ve güzelini yapmayı sürdüreceğiz. Gelecek nesillere gururla bırakabileceğimiz bir Germencik’i inşa etmek için en iyi ve en etkin hizmetleri doğru ve zamanında atılan adımlarla halkımıza sunmak için çalışıyoruz.

2017 yılının ülkemize ve ilçemize mutluluk ve huzur getirmesini diler, yeni yılınız en içten dileklerimle kutlarım.” (HABER MERKEZİ)