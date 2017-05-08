Akın’dan Trafik Haftası mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Konu ile ilgili Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ve Tüm dünyada vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek ve trafik konusunda yaşanan sorunlar konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlamaktayız.

Son 30 yılda teröre 40 bin kurban vermiş olan milletimiz, maalesef aynı süre zarfında trafik canavarına 200 bine yakın kurban vermiştir. Bu sebeple, ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin de trafik güvenliği olduğu bir gerçektir. İhlal ettiğimiz bir trafik kuralı nedeniyle, eğer bir yakınımıza veya hiç tanımadığımız bir masuma zarar gelirse, bunun vicdan azabından ömür boyunca kurtulamayacağımızı unutmayalım.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle, Germencik halkımıza sağlıklı ve kazasız günler geçirmelerini temenni ediyor, karayolu ve trafik çalışanlarımıza başarılar diliyorum” dedi. (İHA)