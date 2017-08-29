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29 Ağustos 2017
Germencik, Güncel

Akın’dan 30 Ağustos mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Akın, yayınladığı mesajıda, “Ülkemiz topraklarının işgal güçlerinden geri alınmasının bir sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1935 yılından bu yana milli bir bayram olarak kutlanmaktadır. Bu zafer; vatanımızı yok etmeye çalışan işgal güçlerinin tüm baskılarına, milletimizin yaşadığı yoksulluğa ve buna benzer nice zorluğa rağmen aziz milletimizin milli birlik ve beraberlik duygusuyla Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızı ve vatanımızı korumak için verdiği destansı bir mücadelenin adıdır. 95. yılında da bu zaferi kutlamanın mutluluğu içindeyiz ve tarihimizle bir kez daha gurur duyuyoruz. Millet olarak kazandığımız mücadeleler sayıca üstünlüğün değil; azmin, milli birlik ve beraberliğin, vatan sevdasının, iman gücünün bir göstergesidir. 15 Temmuz da dahil olmak üzere Türk milleti göğsünü siper etmekten, tüm fedakarlığını göstermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Millet olarak ne zaman sıkıntıya düşsek geriye dönüp tarihimizdeki şanlı zaferlere bakmamız yeterli olacaktır. Ecdadımızın kazandığı zaferler bize yol gösterecektir. Türk milleti, tarihine bakarak daha iyi bir ülke için mücadeleye ve çalışmaya devam edecektir. Şanlı tarihimizdeki hiçbir başarı kolay kazanılmamıştır. Milletimiz gerektiğinde kadını ve erkeğiyle her daim omuz omuza canla başla mücadele etmiş, kayıplar vermiş ve sıkıntılar çekmiş ama hiçbir zaman yılgınlığa düşmemiştir. Geçmişten bugüne sahip olduğumuz bu milli şuurumuzun daim olmasını temenni ederim. Zafer Bayramımızı kutlarken, bugünümüzü borçlu olduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyorum” dedi.

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