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12 Haziran 2017
Eğitim, Germencik

AKIN, “SLOGAN YARIŞMASI” BİRİNCİSİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Slogan Yarışmasında birinci olan Yaren Şahan’a kitap ve tablet hediye etti.
Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Germencik’e bağlı tüm okullarda kitaplıklara yazılacak slogan’ın yaratıcısı Şehit Cafer İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Yaren Şahan oldu.
Yaren Şahan Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada “Kitaplar hayallere açılan kapılardır, hayallere ulaşmak okumaktır.” sloganı ile 1. oldu.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, eğitime verdiği önem ile her öğrenciye kitap okumayı sevdirmek için başlattıkları projenin birincisine, okulun son gününde karnesini ve hediyelerini verdi.
BİRİNCİ TABLET VE KİTAPLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başkan Akın; “Okullarımızda öğrencilerimiz için farklı projelerimiz vardı. Bunlardan birisi de her sınıf için kitaplık projemizdi. Projemizi başlattığımız gün bu kitaplıkların üzerine okumayı sevdirebileceğimiz sloganı yazmak istedik ve bunun için öğrencilerden gelecek sloganlar arasında seçim yaparak en güzelini bu kitaplıklara yazdırdık. Aslında birbirinden güzel bir çok slogan var ve bu sloganlar arasında seçim yapmakta çok zorlandık. Ekibimiz son olarak bu sloganda karar kıldı ve Yaren Şahan isimli öğrencimizin,  “Kitaplar hayallere açılan kapılardır, hayallere ulaşmak okumaktır.” sloganı Germencik’te bulunan bütün okullara Belediyemiz tarafından hazırlatılan kitaplıklarda yerini aldı. Öğrencimize bizde teşekkür etmek adına yaz tatilinde zaman geçirebileceği ve okuyabileceği kitaplardan birkaç tane hediye ettik.” dedi.
Akın ayrıca, slogan yarışmasında birinci olan Yaren Şahan’a tablet de hediye ederek bundan sonraki eğitim hayatında ve yaşamında başarılar dileyerek; “Her öğrencimize de tavsiyem yaz tatilinde bol bol kitap okumaları yönünde olacak” şeklinde konuştu.
Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan kitaplıklar yeni eğitim öğretim döneminde her sınıfta yerini almış olacak.
(HABER MERKEZİ)

 

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