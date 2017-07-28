Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
28 Temmuz 2017
Germencik, Güncel, Siyaset

“AKIN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRIYOR”

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hürrem Zencirci, Germencik Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki ceza tartışmaları ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.
Zencirci; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Sapla Samanı Karıştırıyor.” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerde yapılacak yol çalışması nedeniyle Germenciklilere Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme yapıldığını belirten Zencirci; “Bu bilgilendirme yazısı nedeniyle Sayın Özlem Çerçioğlu’na Germencik Belediyesi tarafından ceza yazılmıştır. Ümmet Akın’a ceza yazılan afişler ise bilgilendirme değil karalama amaçlı; Germencikli vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi aleyhine kışkırtmaya çalışan siyasi nitelikte afişlerdir. Bir tarafta yol yapımı var şeklindeki Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sorumluluğundaki caddelere astığı bilgilendirme afişi; diğer tarafta ise Ümmet Akın’ın siyaset yaptığı afişleri.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’a büyüğü olarak tavsiyede bulunduğunu söyleyen Zencirci; “Ümmet Akın’a bir büyüğü olarak tavsiyem afiş üzerinden siyaseti bırakıp köylerin çöplerini toplamalı; yollarını yapmalıdır. Bu zamana kadar 250 köy taşınmazını satan; satmaya devam eden Ümmet Akın köy taşınmazlarını satmayı da bırakmalıdır.” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ASKİ'den Kuyucak Belediyesi su cezası açıklaması
Share

BENZER HABERLER

TÜM YEREL-SEN’DEN BAŞKAN ÖZAKCAN’A ZİYARET

TÜM YEREL-SEN’DEN BAŞKAN ÖZAKCAN’A ZİYARET

“MECLİS İÇİ DARBEDİR”

“MECLİS İÇİ DARBEDİR”

Pamucak’ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Pamucak’ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Karacasu’da yangın bir evi yok etti

Karacasu’da yangın bir evi yok etti

Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı hizmete açıldı

Şehit Astsubay Emrah Ünalan Parkı hizmete açıldı

Aydın’da ByLock operasyonu: 40 gözaltı

Aydın’da ByLock operasyonu: 40 gözaltı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 07/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 15°C.
Açık
Cuma 07/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 15°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5307

  • Euro

    4,1490

  • BIST

    107.700

  • Altın

    144,0721

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE