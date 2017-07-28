“AKIN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRIYOR”

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hürrem Zencirci, Germencik Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki ceza tartışmaları ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Zencirci; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Sapla Samanı Karıştırıyor.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerde yapılacak yol çalışması nedeniyle Germenciklilere Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme yapıldığını belirten Zencirci; “Bu bilgilendirme yazısı nedeniyle Sayın Özlem Çerçioğlu’na Germencik Belediyesi tarafından ceza yazılmıştır. Ümmet Akın’a ceza yazılan afişler ise bilgilendirme değil karalama amaçlı; Germencikli vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi aleyhine kışkırtmaya çalışan siyasi nitelikte afişlerdir. Bir tarafta yol yapımı var şeklindeki Büyükşehir Belediyesi’nin kendi sorumluluğundaki caddelere astığı bilgilendirme afişi; diğer tarafta ise Ümmet Akın’ın siyaset yaptığı afişleri.