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12 Ekim 2017
Germencik

Akın muhtarlarla bir araya geldi

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda yol yapımı ve çevre temizliği konularında önemli kararlar alındı.
Muhtarlar tarafından mahallelerinde yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda konuşan Başkan Akın, “Büyükşehir yasası ile birlikte Germencik Belediyesi’ne ayrılan bütçenin büyük bir bölümü Büyükşehir Belediyesi’ne gidiyor. Söz konusu bütçe Germencik Belediyesi’nde kalmış olsaydı, ilçemizde daha güzel çalışmalar yapmış olacaktık. Bütçeye rağmen işlerimizi yerinde yapmaya çalışıyoruz. Dün açılışını gerçekleştirdiğimiz Neşetiye Kültür ve Taziye Evi gibi, Türk Kültür evi ve Germencik’te hizmete açtığımız şu an toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Türk Burcu kafe gibi Germencik’in çehresini değiştiren projelerimizin devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde yine Çarıklar mahallemizde bitirmek üzere olduğumuz Okuma evi ve meydan projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bütçemiz kısıtlı olsa bile hizmete devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz gün söylediğimiz sloganımız ‘Değişen ve Gelişen Bir Germencik’ olmuştu. İlçe belediyelerinin kente daha fazla hizmet götürebilmesi için ise kesinlikle büyükşehir yasası üzerinde yeni düzenlemeler ve çalışmalar yapılmalıdır. Bu güne kadar muhtarlarımızın tüm sorunlarının çözümü noktasında yanlarında olduk. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda mahallelerimizde yaşanabilecek sorunları ivedilikle nasıl çözebiliriz. Muhtarlarımız bu konuda istek, dilek ve şikayetlerini yazılı bir form ile aldık. Yetkili birimlerimiz konular üzerinde çalışmalar yaparak sıralamaya koyacaklar ve en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalışacaklar.” dedi.
Toplantıda mahalle muhtarları en sık yaşadıkları sorunun yollar olduğunu dile getirirken mahallelerinde geçekleşen ilaçlama ve temizlik çalışmaları için Başkan Akın’a teşekkür ettiler.
Germencik Türk Burcu’nda düzenlenen toplantıya Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. (İHA)

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