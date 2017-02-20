Akın, Hatice’yi Başkanlık Hayaline Bir Adım Daha Yaklaştırdı

Germencik Kurtuluş İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencileri Sümeyye Şakacı, Kadir Kaan Ganioğlu ve Hatice Acar çıkartacakları okul gazetesi için röportaj yapmak adına Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’ı ziyaret etti. Okul idare amirlerinin de bulunduğu röportaj esnasında öğrenciler Başkan Akın’a sorular yönelterek röportajlarını gerçekleştirdi.

Başkan Ümmet Akın röportaj esnasında öğrencilere ilerde yapacakları meslekleri sordu. Hatice Acar bu soru üzerine Belediye Başkanı olmak istediğini ve bunun içinde Başkan Akın’dan kendisinin izlemesi gereken yolu paylaşmasını istedi. Başkan Ümmet Akın Hatice Acar’ın bu isteğinden dolayı mutlu oldu ve koltuğundan kalkarak Hatice Acar’ın Başkanlık koltuğuna oturmasını istedi. Hatice Acar’ın başkanlık koltuğuna oturduğu esnada Başkan Akın Belediye Başkanı olabilmek için birkaç bilgiyi kendisine aktardı ve Kitap okumanın yanı sıra Hatice’ye yapması ve yapmaması gerekenleri iletti.

Başkan Ümmet Akın; “Başkanlık görevini sevmen ve bu görevi istemen güzel, bunun için günde en az 1 saat kitap okumalısın. Bunun yanı sıra zaten kitap okumak bilgi edinmenin yanı sıra diksiyon ve karşındaki kişiyi ikna edebilmek için ve bilinçli nesiller yetişmesi adına çok gerekli. Belediye Başkanı olmak istemen beni çok mutlu etti. Bu yolda da elimden geleni yapmak isterim. Bu görevi istemek senin farkındalığının farkında olmanı gerektirir’’ dedi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın öğrencilerle röportajın ardından onlara kitap hediye etti ve Germencik Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Öğrenciler yaptıkları röportaj ve kendilerine ayrılan zamandan dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti. (İHA)