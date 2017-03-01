AKIN, DÜNYA İNCİR MERKEZİ’Nİ KURUYOR

Germencik Belediyesi, “Dünya İncir Ticaret Merkezi” ile ilgili olarak bir tanıtım toplantısı düzenledi. Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, incir üreticileri ve incir ticareti yapan firma sahipleri katıldılar. “İNCİR ÜRETİCİSİ KAZANACAK” Sosyal tesisleri ile birlikte yaklaşık olarak 10 Milyon TL’ye mal olacak tesis hakkında konuşan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, amaçlarının, incir üreticilerine daha fazla kazanç sağlamak olduğunu ifade etti ve özetle şunları söyledi; “Bugünkü toplantımızın amacı, incir ticaretinin merkezi olan Germencik’in ürününü hem daha iyi değerlendirebilecek, hem de pazarlayabilecek olan bu projeye ortak katılım sağlamak, depocu işadamlarımızla birlikte son şeklini vermektir. Belediye olarak bir çalışma yaptık. Organize tarım alanı ilan edildi ve toplu dünya incir alışveriş merkezini gerçekleştirdiğimizde Türkiye ve Dünyada incir tüketimi yapan her kesim buraya gelecek ve incir üreticimizin ürünü buradan pazarlanacak.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA AÇILACAK”

Germencik’e gelen bir çok yatırımcının da farklı sektöre yatırım yapabileceğini ifade eden Akın; “Önümüzdeki günlerde hem incir üreticisi hem de Germencik’e gelen bir çok yatırımcı da burada farklı sektöre de yatırım yapabilecek. Burada vatandaş incirini üretiyor, bahçesinde topluyor. Ticaret yapanlar ise üreticinin ayağına gittiği için incir ucuza satılıyor. Ama şimdi, üretici çuvallarına incirini koyacak ve dünya incir merkezine getirecek.” diye konuştu.

Dünya incir ticaret merkezinde 21 adet dükkan olacağını belirten Akın; “İncir üreticisi, kim daha iyi fiyat verirse ona satmış olacak. Burada amaç üreticiye kazandırmak.” dedi.

Ümmet Akın, Dünya İncir Ticaret Merkezi’nin bu sezona muhtemelen yetişmeyeceğini ama önümüzdeki sezonda açılacağını kaydetti.