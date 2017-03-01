Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
01 Mart 2017
Ekonomi, Germencik

AKIN, DÜNYA İNCİR MERKEZİ’Nİ KURUYOR

Germencik Belediyesi, “Dünya İncir Ticaret Merkezi” ile ilgili olarak bir tanıtım toplantısı düzenledi.
Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, incir üreticileri ve incir ticareti yapan firma sahipleri katıldılar.
“İNCİR ÜRETİCİSİ KAZANACAK”
Sosyal tesisleri ile birlikte yaklaşık olarak 10 Milyon TL’ye mal olacak tesis hakkında konuşan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, amaçlarının, incir üreticilerine daha fazla kazanç sağlamak olduğunu ifade etti ve özetle şunları söyledi;
“Bugünkü toplantımızın amacı, incir ticaretinin merkezi olan Germencik’in ürününü hem daha iyi değerlendirebilecek, hem de pazarlayabilecek olan bu projeye ortak katılım sağlamak, depocu işadamlarımızla birlikte son şeklini vermektir.
Belediye olarak bir çalışma yaptık. Organize tarım alanı ilan edildi ve toplu dünya incir alışveriş merkezini gerçekleştirdiğimizde Türkiye ve Dünyada incir tüketimi yapan her kesim buraya gelecek ve incir üreticimizin ürünü buradan pazarlanacak.”
“ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA AÇILACAK”
Germencik’e gelen bir çok yatırımcının da farklı sektöre yatırım yapabileceğini ifade eden Akın; “Önümüzdeki günlerde hem incir üreticisi hem de Germencik’e gelen bir çok yatırımcı da burada farklı sektöre de yatırım yapabilecek. Burada vatandaş incirini üretiyor, bahçesinde topluyor. Ticaret yapanlar ise üreticinin ayağına gittiği için incir ucuza satılıyor. Ama şimdi, üretici çuvallarına incirini koyacak ve dünya incir merkezine getirecek.” diye konuştu.
Dünya incir ticaret merkezinde 21 adet dükkan olacağını belirten Akın; “İncir üreticisi, kim daha iyi fiyat verirse ona satmış olacak. Burada amaç üreticiye kazandırmak.” dedi.
Ümmet Akın, Dünya İncir Ticaret Merkezi’nin bu sezona muhtemelen yetişmeyeceğini ama önümüzdeki sezonda açılacağını kaydetti.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

Çerçioğlu, Karacasu’da temel attı, müjde verdi

Çerçioğlu, Karacasu’da temel attı, müjde verdi

Karacasu Esnaf Kooperatifi Genel Kurul Yaptı

Karacasu Esnaf Kooperatifi Genel Kurul Yaptı

Karacasu’da tarım çalıştayı düzenlendi

Karacasu’da tarım çalıştayı düzenlendi

Büyükşehir Tiyatrosu Karacasu’da sahne aldı

Büyükşehir Tiyatrosu Karacasu’da sahne aldı

Bir Gün Önce Yakınlarını Topladı, Ertesi Gün Vefat Etti

Bir Gün Önce Yakınlarını Topladı, Ertesi Gün Vefat Etti

İki arkadaş ölümden döndü

İki arkadaş ölümden döndü

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6612

    • Euro

      3,8616

    • BIST

      89.320

    • Altın

      146,9260

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE