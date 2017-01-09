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09 Ocak 2017
Germencik, Güncel

Akın, Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Akın; gazeteciliğin büyük bir özveri gerektiren, haftanın her günü ve saati, her durum ve koşulda yapılan zor bir meslek olduğunu vurguladığı kutlama mesajında şunları söyledi:
“Gazetecilerimiz kamuoyunu ve kitleleri yapmış oldukları tarafsız ve objektif haberlerle bilgilendirir. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı gösteren basın mensuplarımız; ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla toplumu düşünmeye, araştırmaya ve sorgulamaya yönlendirir. Zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde, farklı koşullarda, can güvenliklerini riske atarak bizlere en doğru ve en gerçek haberleri anında ulaştırmak için özveriyle çalışan gazetecilerimizin çabaları bizler için son derece değerlidir. Öncelikle şehrimizde hassasiyetle görevlerini yerine getiren, vatandaşlarımızı ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim.” (HABER MERKEZİ)

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