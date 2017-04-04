PEHLÄ°VAN; “ÃœLKÃœCÃœLER BU ÃœLKEYÄ° KARÅžILIKSIZ SEVMÄ°ÅžLERDÄ°R”

MHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Burak Pehlivan BaÅŸbuÄŸ Alparslan TÃ¼rkeÅŸ’in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 20. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeni ile bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Pehlivan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda; “ BaÅŸbuÄŸumuz Alparslan TÃ¼rkeÅŸ Allah(c.c.)’a olan inancÄ±n, devlete olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, millete olan itimadÄ±n birbiriyle nasÄ±l Ã§atÄ±ÅŸmadan, ahenk iÃ§inde bulunacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir.Â

GenÃ§liÄŸin, bozgunculuÄŸa, tembelliÄŸe, ahlÃ¢ksÄ±zlÄ±ÄŸa ve cehalete karÅŸÄ± hep savaÅŸ halinde olmasÄ±nÄ± istemiÅŸtir. Kendi hayatÄ±nda asla yÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸa yer olmamÄ±ÅŸ, dalgalÄ±, fÄ±rtÄ±nalÄ± geÃ§en Ã¶mrÃ¼ boyunca, herkesin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde ve zamanda kalkÄ±p yÃ¼rÃ¼yebilmiÅŸtir.” dedi.

“TÃ¼rk MilliyetÃ§ileri ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ler; merhum Liderinden devraldÄ±ÄŸÄ± mukaddes bir emanet olan bu kutsal davayÄ±, bu mefkureyi kÄ±yamete kadar yaÅŸatmak azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndadÄ±r.” diyen Pehlivan; “ TÃ¼rk MilliyetÃ§ileri ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ler; bu Ã¼lkeyi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z sevmiÅŸtir. BaÅŸta aziz BaÅŸbuÄŸu Alparslan TÃ¼rkeÅŸ olmak Ã¼zere hayatÄ±nÄ± vatanÄ± ve TÃ¼rk Milleti iÃ§in vakfetmiÅŸtir. Bundan sonra da bÃ¶yle olmaya devam edecektir.Â

‘Ã–nce Ã¼lkem’ diyen TÃ¼rk MilliyetÃ§ileri ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ler, Ã¼lke sorunlarÄ±nÄ± aÅŸmanÄ±n yolunun, ihtilaflarÄ± derinleÅŸtirmek, kavgalarÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rmak, insanlarÄ±mÄ±zÄ± birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rmek gibi yÃ¶ntemlerle bulunamayacaÄŸÄ±nÄ±; aksine, toplumda uzlaÅŸma, hoÅŸgÃ¶rÃ¼, dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±mlaÅŸmayÄ± saÄŸlayarak gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸini savunmaktadÄ±r. Bu Ã¼lkÃ¼leri bize kazandÄ±ran BaÅŸbuÄŸumuz Alparslan TÃ¼rkeÅŸâ€™tir. ” ifadelerini kullandÄ±.

Pehlivan; “Kalplerimizdeki yeri, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zdeki zirvesi hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyecek olan BaÅŸbuÄŸ’umuz merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ ‘i ve aziz Ã¼lkÃ¼ ÅŸehitlerini saygÄ±, sevgi minnet ve rahmetle yÃ¢d ediyorum. Kabrinin nur, mekÃ¢nÄ±nÄ±n Cennet olmasÄ±nÄ± CenÃ¢b-Ä± Allah(c.c)’tan niyaz ediyorum.Ruhu ÅŸad olsun.” dedi.