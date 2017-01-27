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27 Ocak 2017
Asayiş, Efeler, Genel

Öldürülüp Toprağa Gömülen Gencin Kimliği Belli Oldu

Aydın’da kırsal alanda toprağa gömülü halde bulunan cesedin iki ay önce kaybolan 20 yaşındaki Salih Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Yılmaz’ın önümüzdeki ay askere gideceği öğrenildi.
Efeler ilçesinde Danişment köyü yolunda bulunan zeytinlik alanda gezinen üç genç, sarp arazinin kenarında topraktan çıkmış bir insan eli fark etti. Aynı yerde toprağın yüzeyine çıkmış parçalanmış vaziyette kafatasına da rastlayan kişiler durumu polis ve jandarmaya ihbar etti. Savcılık ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelenin ardından ceset topraktan çıkartılarak otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri kayıp başvurularını incelemeye aldı. Ekipler, inceledikleri başvurulardan 27 Kasım’da kaybolan Salih Yılmaz’ın ağabeyi Onur Yılmaz’a ulaştı. ADÜ Morguna gelen ağabey Yılmaz, cesedin kayıp kardeşi Salih Yılmaz’a ait olduğunu teşhis etti. Yılmaz’ın cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Şubatta Askere Gidecekti
Kardeşinin öldüğüne inanamadığını belirten ağabeyi Onur Yılmaz, “Kardeşim şubatta askere gidecekti. 27 Kasım’da kaybolmadan önce arkadaşlarından eve gidiyorum diyerek ayrılmış. Eve dönmeyince biz merak ettik. Her yerde aradık ancak bulamadık. Sonra kayıp başvurusu yaptık. Dün bana acı haberi geldi. Cesedin kardeşime ait olduğunu teşhis ettim. Kardeşim arkadaş çevresi genişti ve çok seviliyordu. Bizim bildiğimiz kimseyle bir kavgası veya husumeti yoktu. Kimseye bir borcu da yoktu. Öldüğüne kimse inanamıyor” dedi.
Salih Yılmaz’ın cenazesinin bugün Çine ilçesine bağlı Dorumlar mahallesinde defnedileceği öğrenildi. (İHA)

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