Dr. Metin Aydın Uyardı: “JEOTERMAL ÇILGINLIĞI HASTANE KAPISINA ULAŞTI”

Aydın Çevre Mücadelesi Platformu (AYÇEM) Temsilcisi Dr. Metin Aydın, jeotermal kuyuların Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsü içerisinde bulunan ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin adeta kapısına dayandığını açıkladı. Dr. Metin Aydın, sağlıklı insanlar için bile uygun görülmeyen Hidrojen Sülfür gazının, hastanede tedavi gören insanların sağlık durumlarını olumsuz etkilemesi ihtimalini dile getirdi.

Aydın kamuoyuna uyarmak amacıyla bu konuda bir açıklama yapan Dr. Metin Aydın, “2007’de çıkarılan jeotermal yasası ile Aydın topraklarının %85’i jeotermal kullanımına açılmış, topraklar parsel parsel ihaleye çıkarılmıştır. İhaleyi alan jeotermal işletmeler kendilerine tanınan imtiyaz haklarını kullanırken hali hazırda Türkiye’de yürürlükte olan yasalara rağmen hem kurulum hem de işletme sırasında pek çok kanunsuz uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalar sonucu Aydın’da doğal, kültürel ve canlı yaşamı, tarım üretimi, sağlıklı gıdalar zarar görmektedir. Aydın’da jeotermal santral ve kuyuların kurulduğu, boruların geçtiği alanlara baktığımızda akıl almaz örneklere şahit olmaktayız. Örneğin Jeotermal santraller Buharkent’de olduğu gibi Büyük Menderes nehrine 15-20 metre mesafede, İmamköy’de olduğu gibi sağlık ocağı yanına, Tekin köyünde olduğu gibi Magnezia arkeolojik sit alanına, Hıdırbeyli’de olduğu gibi yerleşim yerlerin içine, Alangüllü’de olduğu gibi mezarlık içine ve tüm Aydın’da olduğu gibi birinci sınıf tarım arazilerine kurulmaktadır. Jeotermal santraller işletim sırasında akışkanların bir kısmını derelere ve nehirlere bırakarak su kirliliği, toprak kirliliği yaparken, çıkardıkları gazları havaya salarak hava kirliliğine sebep olmaktadır.” diye konuştu.

“HASTANEYE 500-600 METRE MESAFEDE” İDDİASI

Aydın’da çeşitli yerlere jeotermal santral için açılan kuyuların her geçen gün akıl almaz örneklere sahne olduğunu savunan Dr. Metin Aydın, 18 Nisan 2017 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsüne yaptıkları ziyarette, ADÜ kampüs sınırı bitişine, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 500-600 metre mesafede jeotermal kuyu çakıldığını, kuyu bacalarından gazların salındığını, akışkanların dereye akıtılması için boruların döşendiğini gözlemlediklerini iddia etti.

Dr. Aydın; “Jeotermal kuyusundan salınan gazlara bağlı olarak ortalık çürük yumurta kokuyor idi. Kurulmakta olan jeotermal kuyu Kalfaköy toprak sınırları içinde yer almasına rağmen Tıp Fakültesi Hastanesine daha yakın konumda yer almaktadır.” iddiasında bulundu.

“Normalde bir jeotermal santralin çalışır hale gelmesi için en az 8-10 tane jeotermal kuyuya ihtiyaç vardır. Şu anda bu alanda bir jeotermal santral kurulu değildir. Ama sürece baktığımızda ADÜ kampüsü bitişine bir jeotermal santralin ve en az 10 tane daha jeotermal kuyunun kurulacağını söyleyebiliriz.” diyen Dr. Metin Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“BÜYÜKŞEHİR VE VALİLİK İZİN VERDİ Mİ?”

“Aydın’da jeotermal santrallerin çevreye, canlı yaşamına, bitki örtüsüne verdiği zararlar yoğun bir şekilde yaşanır ve tartışılırken, günlük 30-40 bin kişinin yaşadığı, çalıştığı, eğitim gördüğü, hizmet aldığı ADÜ Üniversite kampüsü bitişine ve Tıp Fakültesi Hastanesi yakınına nasıl jeotermal santral ve kuyu yapımına izin verilir akıl alır gibi değildir. Burada sorgulanması ve yetkililerin cevap verilmesi gereken pek çok soru vardır. 1/25000 imar nazım planına göre burada jeotermal santral kurulumu için Büyükşehir Belediyesi plan yapmış ve işletme izni vermiş midir? Valilik bu alanda jeotermal arama ruhsatı ve ÇED konusunda ne karar vermiştir? ADÜ Rektörlüğü kampüs bitişine kurulan ve tüm kirliliğini kampüs içine ve üstüne boşaltan bu jeotermal santral konusunda ne düşünmektedir? ADÜ Üniversitesi bünyesinde kurulan Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu konu ile ilgili düşüncesi nedir? Burada unutulmaması gereken diğer konu ise bu jeotermal santral ve kuyuların zeytin alanında kurulduğu ve Zeytin Koruma Kanunu’n hala yürürlükte olduğu, ÇED Kanununa göre yerleşim yerlerine 500 metreden yakın mesafede her hangi bir sanayi tesisinin kurulamayacağıdır.”



“Aydın kent merkezinde yaşayan herkes giderek artan şekilde yaz kış jeotermallerden salınan çürük yumurta kokusundan şikayet etmektedir. Bu kokular bazen evlerimizin içine kadar girmektedir. Hidrojen sülfürün sebep olduğu bu koku insanların yaşam kalitesi ve konforunu etkilemek yanında ciddi sağlık problemlerine de sebep olmaktadır. Jeotermal gazların içinde Hidrojen sülfür dışında Radon, CO2, Bor, NO2, N, Metan, Arsenik ve bunun gibi pek çok kimyasal, toksik, radyonükleit etkili maddeler salınmaktadır.

Bu maddelerin hepsi havadan ağır oldukları için uçup gitmemekte, jeotermallerden salındıktan belli bir süre sonra geniş bir alana çökmektedir. Ve bu gazların hepsi insanların sağlığı için tehlikeli ve kanserojendir. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yakın kurulan jeotermal santralin saldığı gazların bu hastanede tedavi almaya çalışan hastalar üzerine etkisi ne olacaktır? Sağlıklı insanların soluyamadığı bu havaya, şifa almak için hastaneye yatan hastaların maruz kalmasını kabul etmek nasıl bir sağlık hizmet uygulamasıdır, nasıl bir yöneticiliktir, nasıl bir anlayıştır? Anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Bu uygulamalar Türkiye’nin enerji ihtiyacı vardır söylemi ile açıklanamayacak kanunsuz, sağlıksız, gayri insani uygulamalardır.” Dr. Metin Aydın açıklamasının devamında, Aydın genelinde bazı jeotermal kuyularda rastlanan çeşitli gazların etkilerini hatırlatarak, bu gazların olası zararlarının araştırılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:“Aydın kent merkezinde yaşayan herkes giderek artan şekilde yaz kış jeotermallerden salınan çürük yumurta kokusundan şikayet etmektedir. Bu kokular bazen evlerimizin içine kadar girmektedir. Hidrojen sülfürün sebep olduğu bu koku insanların yaşam kalitesi ve konforunu etkilemek yanında ciddi sağlık problemlerine de sebep olmaktadır. Jeotermal gazların içinde Hidrojen sülfür dışında Radon, CO2, Bor, NO2, N, Metan, Arsenik ve bunun gibi pek çok kimyasal, toksik, radyonükleit etkili maddeler salınmaktadır.Bu maddelerin hepsi havadan ağır oldukları için uçup gitmemekte, jeotermallerden salındıktan belli bir süre sonra geniş bir alana çökmektedir. Ve bu gazların hepsi insanların sağlığı için tehlikeli ve kanserojendir. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yakın kurulan jeotermal santralin saldığı gazların bu hastanede tedavi almaya çalışan hastalar üzerine etkisi ne olacaktır? Sağlıklı insanların soluyamadığı bu havaya, şifa almak için hastaneye yatan hastaların maruz kalmasını kabul etmek nasıl bir sağlık hizmet uygulamasıdır, nasıl bir yöneticiliktir, nasıl bir anlayıştır? Anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Bu uygulamalar Türkiye’nin enerji ihtiyacı vardır söylemi ile açıklanamayacak kanunsuz, sağlıksız, gayri insani uygulamalardır.”

“KENTTEKİ ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU SÜREKLİ VE DAYANILMAZ HALE GELECEK” İDDİASI

Dr. Metin Aydın, tepede kurulacak jeotermal kuyuların, Efeler kenti çukur bir ovada kurulduğu ve hava sirkülasyonu olmadığı için Efeler kentinin üzerine çökeceğini, bu yüzden kentte gece gündüz çürük yumurta kokusunun hakim olacağını, bu durumun Efeler kentini kokudan yaşanılamaz hale getireceğini iddia ettiği açıklamasının sonunda, şunları söyledi:

“Aydın kenti coğrafi olarak etrafı dağlarla çevrilmiş hava sirkülasyonun çok fazla olmadığı çukur bir bölgede kurulmuştur. Tüm bu nedenlere bağlı olarak Aydın’da hava kirliliği çok fazla olmakta, sonuçları çok fazla hissedilmekte ve yaşanmaktadır.

Aydın kent merkezinin tepesinde gece gündüz sürekli şekilde gaz salan jeotermal santral kurulumuna izin vermek ADÜ kampüsü dışında Aydın kentinde yaşayanların üstüne de sürekli şekilde toksik, kimyasal, radyonükleit bileşikler içeren gazların salınımına razı olmak anlamında olup, sonuçta Aydın kenti çürük yumurta bombardımanı altında kalacak ve yaşanmaz hale gelecektir. Jeotermal santralden salınan akışkanlar Aydın içinden geçen Tabakhane deresine salınacak su ve koku kirliliği oluşmasına, Aydın’da çevre kirliliğinin artışına sebep olacaktır.

Aydın ili jeotermal santral doygunluğuna çoktan ulaşmış, günlük yaşantısında jeotermallerin zararlarını yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Tüm bu gerçeklikler ortada iken Aydın’da yeni bir jeotermal santral kurulumuna izin vermek, hele hele bunun bir hastane yakınına ve bir şehrin tepesine kurulmasına izin vermek akıl alır bir uygulama olmayıp acilen son verilmelidir. Aksi bir tutum Aydın’da yaşanabilecek sağlık cinayetlerine ortak olmak anlamı taşıyacaktır. Aydın seçilmişleri ve atanmışlarını göreve davet ediyoruz. Lütfen kanunlara uygun olmayan jeotermal işletmelere izin vermeyin.

Lütfen jeotermal işletmeciliğin Aydın’da tarımı, doğal ve kültürel yaşamı, canlı varlığını ve sağlığını, gıda güvenliğini bitirmesine izin vermeyin. Ve lütfen Aydın’ın geleceğini tehlikeye atmayın.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)