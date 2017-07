Didim 22’nci Barış Festivali Hazırlıkları Başladı

Her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan 22. Didim Barış Festivalinin etkinliklerinin ele alınacağı ilk toplantı yapıldı.

Didim Barış Festivali için ilk toplantı yapıldı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sendikaların temsilcileri katıldı.

Didim’de geleneksel hale gelen Didim Barış Festivalinin bu yıl ki etkinliklerin planlanması ve katkı sunulması için toplantıyı düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bu yıl ki festivali CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiklerini söyledi.

Başkan Atabay yıllardır süre gelen festivalin Dünyaya duyulması ve sembolize edilmesi açısında bu yıl etkinlikler kapsamında Barış heykeli açmayı planladıklarını belirterek “Bu heykellerden birisini Didim’de; diğerini de Yunanistan’ın kardeş şehir Leros adasında olmasını ve birlikte açmayı planlıyoruz. Her iki heykelinde aynı olması yönünde çalışmamız var. Bu heykellerin sembolik olarak birbirlerini görmesi ve uluslar arası bir anlamı olsun istiyoruz.”dedi.

Atabay Barış Festivalinin Kurban Bayramına denk geldiğini ve bir gün öncesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlanacağını kaydederek, etkinliklerinin birbiriyle denk gelmesinin de katılım için ayrı önem arz edeceğini söyledi. Başkan Atabay festival kapsamında bir konserde vermeyi ve bununda görüşmelerinin sürdüğünü söylerken, festivalde her yıl yapılan geleneksel bazı etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda bir çok görüş konusunda öneriler ve fikirleri alınırken, dile getirilen öneriler ve fikirlerin bir sonraki toplantıda yine ele alınacağı ve program taslağının oluşturulmaya başlanacağını belirtildi. (İHA)