“BASININ DAHA ÖZGÜR OLDUĞU GÜNLER DİLİYORUM”

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz gününün Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak kutlandığını belirten Başkan Özakcan, “Demokrasinin dört ayağı vardır. Bunlar yasama, yürütme, yargı ve 4. güç olarak nitelendirilen basındır. Özgür ve tarafsız basın demokrasilerin olmazsa olmazlarındandır. Ülkemizde basın mensupları maalesef, birçok haklardan mahrum edilmekte ve ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir. Canını ortaya koyarak kamuoyuna doğru ve tarafsız haber üretme peşinde koşan, bu kadar hassas bir görevi üstlenen, doğru ve gerçekleri yazarak kamuoyunu aydınlatan tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, basının daha özgür olduğu günler diliyorum.” dedi.

(HABER MERKEZİ)