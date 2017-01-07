Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
07 Ocak 2017
Genel

AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın’a e-sınav geliyor

{CAPTION}

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı olarak yapılan sınavlarına yönelik yaptığı değişiklikler kapsamında, sürücü adaylarına yönelik sınavlar, elektronik ortamda yapılmaya başlamıştı. Elektronik Sınav Uygulamasının Aydın’da da yapılması için girişimde bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile bir araya geldi.
Ticaret Odası İlkokulu’nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Bülent Durak, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şahbaz, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş, sürücü kursu faaliyeti gösteren işletme sahipleri katıldı.
Aydın’da faaliyet gösteren sürücü kurslarının talebini hatırlatan AYTO Başkanı Ülken, ehliyet almak isteyen Aydınlıların da mağdur olduğunu belirterek “E-sınav merkezinin bir an önce Aydın’da açılmasını istiyoruz. Bu konuda Aydın Ticaret Odası olarak gereken katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.” dedi.
E-sınav merkezi açılması ile yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, “E-sınav merkezi için Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde bir yer tahsis edeceğiz, fiziki koşullar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Talebimizi de Bakanlığımıza ilettik. Hızlandırılması ve bir an önce Aydın’da açılması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız.” diye konuştu.
Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş da, Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’e teşekkür ederek “Aydın Sürücü Kursları ve Aydın halkının mağduriyetinin giderilmesi için verdiğiniz katkıları unutmayacağız.” dedi. (HABER MERKEZİ)

Share

BENZER HABERLER

BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELE EDİYOR

Çerçioğlu, Gece Boyunca Yağış Önlemlerini Denetledi

Çerçioğlu, Gece Boyunca Yağış Önlemlerini Denetledi

Vali Koçak, Sarıkamış Şehitlerini Andı

Vali Koçak, Sarıkamış Şehitlerini Andı

Aydın’dan 30 memur daha FETÖ’den ihraç edildi

Aydın’dan 30 memur daha FETÖ’den ihraç edildi

İSMET SEZGİN DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

İSMET SEZGİN DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”

“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6480

    • Euro

      3,8433

    • BIST

      77.107

    • Altın

      137,5916

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE