AKP’li Vekilin AmcasÄ± TopraÄŸa Verildi

Ã–nceki gÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden AK Parti AydÄ±n Milletvekili Mustafa SavaÅŸâ€™Ä±n amcasÄ± Hasan SavaÅŸ, memleketi Ã‡ineâ€™de topraÄŸa verildi. Milletvekili Mustafa SavaÅŸâ€™Ä± zor gÃ¼nÃ¼nde partilileri ve sevenleri yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

BilindiÄŸi gibi AK Parti AydÄ±n Milletvekili ve MKYK Ãœyesi Mustafa SavaÅŸâ€™Ä±n 85 yaÅŸÄ±ndaki amcasÄ± Hasan SavaÅŸ, Ã¶nceki gÃ¼n Ã‡ine ilÃ§esindeki ikametinde bilinmeyen bir nedenle girdiÄŸi bunalÄ±m sonucu intihar etmiÅŸti. YapÄ±lan resmi iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ã‡ineâ€™de dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine AydÄ±n Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–mer Ã–zmen, AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Rahmi BaÅŸtuÄŸ, Ã‡ine KaymakamÄ± Ã–zkan Demir, daire mÃ¼dÃ¼rleri ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Hasan SavaÅŸ kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Evciler MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi. (Ä°HA)